AEK: Ο Νίκολιτς μίλησε για τον τραυματισμό του Στρακόσα – Η συνέντευξη Τύπου του Σέρβου

Ο Σέρβος τεχνικός εμφανίστηκε απόλυτα ικανοποιημένος από την εμφάνιση των παικτών του και την επιβλητική νίκη επί του Παναιτωλικού.

Ο Νίκολιτς σχολίασε το ιστορικό επίτευγμα που πέτυχε ο «Δικέφαλος», ενώ αναφέρθηκε και στον τραυματισμό του Θωμά Στρακόσα, ο οποίος έμεινε εκτός αποστολής από τον αγώνα της 8ης αγωνιστικής στη Super League.

Αναλυτικά όσα είπε στη συνέντευξη Τύπου ο Μάρκο Νίκολιτς:

Στο αρχικό του σχόλιο ανέφερε: «Συγχαρητήρια στους παίκτες για την εξαιρετική τους απόδοση και ευχαριστώ και στους φιλάθλους μας. Είχαμε υψηλά επίπεδα έντασης από το πρώτο λεπτό γιατί αντιμετωπίζουμε κορυφαίες ομάδες στο Τσάμπιονς Λιγκ. Αυτό μας βοηθά μαζί με τη σωστή νοοτροπία ώστε να είμαστε ανταγωνιστικοί στην Ελλάδα. Προσθέτουμε άλλους τρεις βαθμούς και στρέφουμε την προσοχή μας στον ΠΑΟΚ στο Κύπελλο. Έχουμε τρεις μέρες να προετοιμαστούμε, είναι Εθνική εορτή και θα προσπαθήσουμε να προετοιμαστούμε καλά».

Για το ότι η ΑΕΚ συμπλήρωσε έναν χρόνο αήττητη και για την ισοφάριση των ρεκόρ με 31 αγώνες σερί χωρίς ήττα δύο ιστορικών ομάδων του παρελθόντος: «Πολύ όμορφο να ακούω αυτό το ρεκόρ. Μας γεμίζει με τιμή, γινόμαστε κομμάτι της ιστορίας της ΑΕΚ. Σημαντική όμως είναι και η απόδοση και συγκρίνοντας την απόδοση την τωρινή με αυτήν πριν από ένα έτος, το επίπεδό μας είναι ακόμα πιο υψηλό. Αυτό μας γεμίζει με αισιοδοξία για τις απαιτητικές αναμετρήσεις που έρχονται στο Champions League και στα ντέρμπι στην Ελλάδα. Στους περισσότερους αγώνες είχαμε υψηλού επιπέδου απόδοση. Συνοπτικά μας γεμίζει περηφάνια το επίτευγμα αυτό και θα χαρώ περισσότερο μετά από μια εβδομάδα αν πω ότι δεν είμαστε μαζί με αυτές τις τρεις ομάδες, αλλά ότι είμαστε η πρώτη».

Για το πότε θα επιστρέψει ο Στρακόσια: «Θεωρώ ότι θα είναι στο 100% μετά τη διακοπή. Τον περιμέναμε ίσως και πριν την Αγγλία, αλλά η αποκατάσταση δεν είναι κάτι απλό. Έχει ένα ζήτημα με τους συνδέσμους, θέλει προσοχή, δουλεύει σκληρά και όλοι τον περιμένουμε. Αν θα είναι διαθέσιμος στα επόμενα παιχνίδια δεν το γνωρίζω, αλλά μετράμε μέρες».