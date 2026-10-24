Παναθηναϊκός - ΝΟ Χίου 23-10: Επιβλητική νίκη με επτά γκολ του Νικολαΐδη

Ο Παναθηναϊκός επικράτησε με 23-10 του ΝΟ Χίου, στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής της Water Polo League Ανδρών, έχοντας ως μεγάλο πρωταγωνιστή τον Δημήτρη Νικολαΐδη.

Ο Έλληνας περιφερειακός πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση, σημειώνοντας επτά γκολ και οδηγώντας επιθετικά τους «πράσινους». Τέσσερα τέρματα πρόσθεσε ο Άρης Χαλυβόπουλος, συμβάλλοντας καθοριστικά στην ευρεία επικράτηση της ομάδας του.

Το «τριφύλλι» μπήκε δυνατά στην αναμέτρηση και προηγήθηκε με 5-2 στο πρώτο οκτάλεπτο, ενώ στο ημίχρονο είχε αποκτήσει σημαντικό προβάδισμα με 10-3. Η Χίος προσπάθησε να αντιδράσει στην τρίτη περίοδο, χωρίς όμως να καταφέρει να περιορίσει την επιθετική αποτελεσματικότητα των γηπεδούχων. Στο τελευταίο οκτάλεπτο, ο Παναθηναϊκός διατήρησε τον έλεγχο και έφτασε με άνεση στο τελικό 23-10.