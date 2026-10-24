Η αποστολή της Καλαμάτας για το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό στο «Γ. Καραϊσκάκης»

Στο «Γ. Καραϊσκάκης» δοκιμάζεται η Καλαμάτα για την 8η αγωνιστική της Super League, με τη «Μαύρη Θύελλα» να αντιμετωπίζει τον φορμαρισμένο Ολυμπιακό, θέλοντας να κάνει την έκπληξη.

Η ομάδα της Μεσσηνίας ολοκλήρωσε την προετοιμασία της με πρωινή προπόνηση (24/10) και αμέσως μετά ο Παναγιώτης Χριστοφιλέας έκανε γνωστή την αποστολή του για το παιχνίδι στο Φάληρο.

Η αποστολή της Καλαμάτας: Γκέλιος, Βασίλιεβιτς, Γκίνης, Παναγιώτου, Μπακαγιόκο, Στρούγγης, Ροντρίγκες, Πέρες, Γκεσάν, Καλουτσικίδης, Ιγκνιάτοβιτς, Χατζηθεοδωρίδης, Πινιέιρο, Μαρτίν, Μιράντα, Κατάλντι, Μπονέτο, Σίγκουρντσον, Βάργκας, Καρεάσο, Μορέιρα, Αγγελής, Κουρμινόφσκι, Μπολίβαρ.