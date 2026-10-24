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Η αποστολή της Καλαμάτας για το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό στο «Γ. Καραϊσκάκης»

Γνωστή έκανε την αποστολή της για το επερχόμενο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό στο «Γ. Καραϊσκάκης» για την 8η αγωνιστική της Super League η Καλαμάτα.

Η αποστολή της Καλαμάτας για το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό στο «Γ. Καραϊσκάκης»
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Στο «Γ. Καραϊσκάκης» δοκιμάζεται η Καλαμάτα για την 8η αγωνιστική της Super League, με τη «Μαύρη Θύελλα» να αντιμετωπίζει τον φορμαρισμένο Ολυμπιακό, θέλοντας να κάνει την έκπληξη.

Η ομάδα της Μεσσηνίας ολοκλήρωσε την προετοιμασία της με πρωινή προπόνηση (24/10) και αμέσως μετά ο Παναγιώτης Χριστοφιλέας έκανε γνωστή την αποστολή του για το παιχνίδι στο Φάληρο.

Η αποστολή της Καλαμάτας: Γκέλιος, Βασίλιεβιτς, Γκίνης, Παναγιώτου, Μπακαγιόκο, Στρούγγης, Ροντρίγκες, Πέρες, Γκεσάν, Καλουτσικίδης, Ιγκνιάτοβιτς, Χατζηθεοδωρίδης, Πινιέιρο, Μαρτίν, Μιράντα, Κατάλντι, Μπονέτο, Σίγκουρντσον, Βάργκας, Καρεάσο, Μορέιρα, Αγγελής, Κουρμινόφσκι, Μπολίβαρ.

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