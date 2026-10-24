Θάνου: «Τί είναι αυτό που οδηγεί σε αυτήν τη στάση;»

Με αφορμή τις δηλώσεις του Βασίλη Σπανούλη για το σκάνδαλο στο ελληνικό μπάσκετ, η Μαργαρίτα Θάνου έκανε ανάρτηση στα social media. Η δικηγόρος της ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR, εξέφρασε την απορία της, γιατί κάποιοι φίλαθλοι του Ολυμπιακού και δημοσιογράφοι που είναι προς τη συγκεκριμένη πλευρά, θέλουν να μειώσουν τη δικογραφία και τους μάρτυρες της υπόθεσης.

Η ανάρτηση της Μαργαρίτας Θάνου:

«Άκουσα μόλις τις πολύ σωστές δηλώσεις του Βασίλη Σπανούλη, ο οποίος είπε ότι έχει εμπιστοσύνη στη Δικαιοσύνη και ότι είναι πολύ σοβαρές οι καταστάσεις που βλέπουμε.

Επ' αφορμή αυτών, θέλω να ρωτήσω κάτι χωρίς ίχνος ειρωνείας ή αιχμής. Γιατί οποιοσδήποτε- όποια ομάδα και να στηρίζει- να μην μπορεί να τοποθετηθεί έτσι; Γιατί ΟΛΟΙ οι φίλαθλοι ΠΑΟ, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ, ΛΑΥΡΙΟΥ, ΧΑΛΚΙΔΑΣ κλπ έχουν υποδεχθεί με ανακούφιση και ικανοποίηση τις εξελίξεις και την έρευνα με μόνη εξαίρεση (κάποιους, φυσικά και όχι όλους) φιλάθλους της ΚΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ; Διαβάζω μηνύματα/σχόλια από φερόμενους ως οπαδούς Ολυμπιακού στα οποία μιλούν για πλεκτάνη κατά Λιόλιου και απορώ. Γιατί να αισθάνεσαι πως πρέπει να στηρίξεις όλο αυτό;

Γιατί μόνο κάποιοι ελάχιστοι δημοσιογράφοι που στηρίζουν την κόκκινη ΚΑΕ νιώθουν την ανάγκη να μιλήσουν για "ελλείψεις" στη δικογραφία, να αποδομήσουν μάρτυρες, να υπερασπιστούν διαιτησίες που στοίχισαν μόρια από παιδιά στις Πανελλαδικές, έκριναν τίτλους και υποβιβασμούς, καθόρισαν ζωές;

Τί είναι αυτό που οδηγεί σε αυτήν τη στάση;».