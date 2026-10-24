Ομπράντοβιτς: «Έχω έξυπνους παίκτες, καταλαβαίνουν τι πήγε λάθος»

Όσα δήλωσε ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς στη συνέντευξη Τύπου μετά το ματς με την Καρδίτσα:

«Η Καρδίτσα ήρθε προετοιμασμένη, ήξερε τι έπρεπε να κάνει και στο πρώτο ημίχρονο έπαιξε πολύ καλό μπάσκετ. Τιμώρησαν τα 1v1, ακόμα και όταν πηγαίναμε να αλλάξουμε. Η άμυνά μας δεν ήταν καλή. Δεχθήκαμε γρήγορα 39 πόντους και είχαν 4 ασίστ. Αλλάξαμε τα πάντα στο δεύτερο ημίχρονο. Ήμασταν πιο επιθετικοί στην άμυνα, δεν κάναμε τα ίδια λάθη όπως στο πρώτο ημίχρονο και παίξαμε καλύτερα στην επίθεση, χρησιμοποιώντας τους δημιουργούς μας για να δημιουργήσουν. Έτσι φτάσαμε τις 20 ασίστ».

Για το αν τον ανησυχεί η εικόνα: «Πιστεύω ότι έχω παίκτες έξυπνους και με μεγάλη εμπειρία. Καταλαβαίνουν καλά τι πήγε λάθος στο πρώτο ημίχρονο. Όλα μετράνε. Ο αριθμός των αγώνων, η σειρά. Το κίνητρο δεν θα είναι πάντα το ίδιο. Αλλά το βρήκαμε και παίξαμε πολύ καλύτερα στο δεύτερο ημίχρονο. Είναι ο πρώτος μήνας της σεζόν και δεν ξέρω πόσα ματς έχουμε παίξει. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι γιατί θα είναι πιο δύσκολα τα πράγματα με τους πολλούς αγώνες και τα ταξίδια».

Για το κακό ξεκίνημα: «Είναι μπάσκετ. Η Καρδίτσα περίμενε επτά μέρες τον αγώνα, εμείς είχαμε μία προπόνηση. Έτσι είναι τα πράγματα. Δεν είμαστε ρομπότ. Το ματς είναι 40 λεπτά. Έχουμε ματς που ξεκινάμε εξαιρετικά, τώρα είναι έτσι. Μιλάμε για αυτό. Στο ματς με την Μπασκόνια στην πρώτη περίοδο δεχθήκαμε 21 πόντους και κάναμε δύο φάουλ. Έτσι είναι. Πρέπει να καταλάβεις γιατί παίζεις άσχημα στην πρώτη περίοδο ή καλά στην τελευταία. Πρέπει όλα να τα συζητήσεις, να δουλέψεις. Πάντα προσπαθώ να καταλάβω ποιος παίκτης χρειάζεται να ξεκουραστεί. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ανάλογα με αυτό, παίζουμε τους αγώνες. Δεν είναι μοτίβο. Όλα τα λεπτά είναι σημαντικά, από το πρώτο μέχρι το τελευταίο».

Για το πόσο σημαντική θα είναι η επιστροφή των οπαδών: «Δεν υπάρχει κάτι χειρότερο για έναν αγώνα μπάσκετ από το να παίζεις χωρίς οπαδούς. Γιατί; Πώς; Είναι άλλη ιστορία αυτό. Δεν έχει νόημα να παίζεις χωρίς οπαδούς. Δεν έχει νόημα. Οι κανόνες είναι οι ίδιοι για όλους, έτσι είναι οι κανόνες της λίγκας. Ελπίζω πως θα είναι διαφορετικά, πάντα είναι διαφορετικά με τον κόσμο. Αρχικά, δίνουν κίνητρο. Αν μπαίνεις στο γήπεδο και βλέπεις ότι σε υποστηρίζουν αρκετοί ή και εκτός να παίζεις, είναι ωραίο. Περιμένουμε αυτή την στιγμή».

Για την Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καρκίνου του Μαστού: «Η υγεία είναι τα πάντα στην ζωή. Πρέπει να υποστηρίζουμε ως έχουν προβλήματα. Μας νοιάζουν πράγματα που στην πραγματικότητα δεν μετράνε. Έτσι είναι η ζωή, δεν μπορούμε να το αλλάξουμε. Η σκέψη μου σε όσους έχουν οποιοδήποτε πρόβλημα υγείας».

Για τους Ρογκαβόπουλο και Μαντζούκα: «Δεν νομίζω να είναι διαθέσιμοι στην διαβολοβδομάδα. Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, να το πάμε αργά. Όσοι έχουν προβλήματα υποφέρουν. Θέλουν να παίζουν. Αύριο έχουν ρεπό, στην προπόνηση της Δευτέρας θα δούμε πώς είναι. Θα αποφασίσουμε με το ιατρικό τιμ και με το πώς νιώθουν οι ίδιοι. Είναι πάντα σημαντικό πώς νιώθουν. Για εμάς, ρεπό σημαίνει ότι αύριο είμαστε εδώ το σταφ και πολλοί παίκτες».

Οι δηλώσεις του «πράσινου» κόουτς στο ΣΠΟΡ FM TV: