Βαθμολογία Super League: Η ΑΕΚ πλησίασε την κορυφή

Με τρεις αναμετρήσεις άνοιξε το Σάββατο (24/10) η αυλαία της 8ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League, με τα αποτελέσματα να φέρνουν αλλαγές στη βαθμολογία και την ΑΕΚ να πλησιάζει την κορυφή.

Η Κηφισιά πανηγύρισε σημαντική εκτός έδρας νίκη με 3-2 επί του Ηρακλή στο Καυτανζόγλειο, ανατρέποντας το εις βάρος της σκορ και ανεβαίνοντας στην έκτη θέση της βαθμολογίας.

Στην Τρίπολη, ο Αστέρας AKTOR και ο Λεβαδειακός έμειναν στο 0-0, σε μια αναμέτρηση με λίγες ευκαιρίες και ένταση στο φινάλε, λόγω του ακυρωθέντος γκολ του Καλτσά στις καθυστερήσεις. Το αποτέλεσμα δεν βοήθησε ιδιαίτερα καμία από τις δύο ομάδες, που παρέμειναν χαμηλά στη βαθμολογία.

Το μεγαλύτερο σκορ της ημέρας σημειώθηκε στη Νέα Φιλαδέλφεια, όπου η ΑΕΚ επικράτησε με το εμφατικό 5-0 του Παναιτωλικού. Με αυτή τη νίκη, η Ένωση ανέβηκε στη δεύτερη θέση και μείωσε την απόσταση από τον πρωτοπόρο Παναθηναϊκό, βάζοντας νέα δεδομένα στη μάχη της κορυφής.

Το πρόγραμμα της 8ης αγωνιστικής

Σάββατο 24 Οκτωβρίου

Ηρακλής - Κηφισιά 2-3

Αστέρας AKTOR - Λεβαδειακός 0-0

ΑΕΚ - Παναιτωλικός 5-0

Κυριακή 25 Οκτωβρίου

Ολυμπιακός - Καλαμάτα (16:00)

Βόλος Elabet - Παναθηναϊκός (18:00)

Αρης - Ατρόμητος (19:30)

ΟΦΗ - ΠΑΟΚ (20:00)

Η βαθμολογία

*Στην ΠΑΕ Βόλος έχει επιβληθεί ποινή αφαίρεσης τριών (3) βαθμών από τη βαθμολογία της τρέχουσας περιόδου.