Καλαμάτα - Παναθηναϊκός 0-3: Ιδανική πρεμιέρα για τους «πράσινους»

Ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε με τον καλύτερο τρόπο τις υποχρεώσεις του στο πρωτάθλημα βόλεϊ, επικρατώντας με 3-0 σετ της Καλαμάτας εκτός έδρας. Μία εβδομάδα μετά την κατάκτηση του Novibet Super Cup, η ομάδα του Δημήτρη Ανδρεόπουλου συνέχισε στον ίδιο ρυθμό, παίρνοντας καθαρή νίκη στην πρεμιέρα της διοργάνωσης.

Οι «πράσινοι» είχαν τη στήριξη περισσότερων από 100 φιλάθλων τους στο κλειστό της Παραλίας. Παράλληλα, οι φίλοι της ομάδας φώναζαν συνθήματα σχετικά με το σκάνδαλο στο μπάσκετ.

Στο πρώτο σετ πήραν προβάδισμα με 5-8 και, με ένα σερί 4-0 προς το τέλος, έφτασαν στο 18-25 για το 0-1.

Στο δεύτερο σετ, ο Παναθηναϊκός επέβαλε από νωρίς τον ρυθμό του, αποκτώντας διαφορά έξι πόντων (5-11). Παρά την προσωρινή αντίδραση της Καλαμάτας, οι φιλοξενούμενοι ανέβασαν ξανά τη διαφορά και έφτασαν άνετα στο 19-25.

Παρόμοια ήταν η εικόνα και στο τρίτο σετ, με το «τριφύλλι» να κυριαρχεί και να αξιοποιεί την αποτελεσματικότητά του στο σερβίς. Με τον Γκάσμαν να δυσκολεύει την υποδοχή των γηπεδούχων, ο Παναθηναϊκός ξέφυγε με 11-20 και έκλεισε το σετ στο 20-25, φτάνοντας στη νίκη με 0-3.

Τα σετ: 0-3 (18-25, 19-25, 20-25).

ΑΟ Καλαμάτα ’80 (Φλάβιο Γκουλινέλι): Ντιεντιού 9 (6/7 επ., 1 άσσος, 2 μπλοκ), Ροντρίγκεζ 4 (2/4 επ., 2 μπλοκ), Μάρκου 7 (6/16 επ., 1 μπλοκ), Ζος 1 (1 μπλοκ), Χόρβατ 7 (6/13 επ., 1 άσος), Αμπντελραχμάν 6 (4/15 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ) / Ντακούρης (λ, 19% υπ. – 6% άριστες), Κοντοστάθης (λ, 67% υπ. – 33% άριστες), Μπαρδούκας 1 (1/1 επ.).

Παναθηναϊκός Α.Ο. (Δημήτρης Ανδρεόπουλος): Σπιρίτο 2 (2 άσοι), Γιαντσούκ 15 (9/20 επ., 4 άσοι, 2 μπλοκ, 44% υπ. – 31% άριστες), Νίλσεν 11 (9/18 επ., 2 άσσοι), Βουλκίδης 11 (7/7 επ., 1 άσσος, 3 μπλοκ), Ανδρεόπουλος 7 (5/9 επ., 2 άσοι, 56% υπ. – 22% άριστες), Γκάσμαν 4 (2/6 επ., 1 άσος, 1 μπλοκ, 50% υπ. – 50% άριστες)/Χανδρινός (λ, 38% υπ. – 38% άριστες). Καρλ 1 (1/3 επ., 67% υπ. – 33% άριστες), Κασαμπαλής.