Ένα χρόνο αήττητη στη Super League η ΑΕΚ: Ισοφάρισε δύο ιστορικά ρεκόρ – «Τιμή κι υπερηφάνεια»

Η ΑΕΚ συνεχίζει να γράφει τη δική της ιστορία στη Super League. Η εμφατική νίκη με 5-0 απέναντι στον Παναιτωλικό στη Νέα Φιλαδέλφεια είχε διπλή σημασία για την ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς, καθώς συνδυάστηκε με τη συμπλήρωση ενός ημερολογιακού έτους χωρίς ήττα στο ελληνικό πρωτάθλημα.

Η τελευταία φορά που η Ένωση γνώρισε την ήττα στη Super League ήταν στις 26 Οκτωβρίου 2025, όταν είχε χάσει με 2-0 από τον Ολυμπιακό στο «Γ. Καραϊσκάκης». Έκτοτε, οι «κιτρινόμαυροι» δεν έχουν ξαναφύγει από το γήπεδο χωρίς να πάρουν τουλάχιστον έναν βαθμό, διευρύνοντας το αήττητό τους στα 31 παιχνίδια.

Το σερί άρχισε να χτίζεται στο τελευταίο κομμάτι της σεζόν 2025/2026, όταν η ΑΕΚ κατέκτησε το πρωτάθλημα με 24 διαδοχικούς αγώνες χωρίς ήττα. Στην τρέχουσα αγωνιστική περίοδο, η ομάδα του Νίκολιτς πρόσθεσε ακόμη επτά αναμετρήσεις, φτάνοντας σε ένα επίτευγμα που την τοποθετεί δίπλα σε δύο σπουδαίες ομάδες της ιστορίας της.

Τα ρεκόρ της ΑΕΚ του 1978 και της ομάδας του Μπάγεβιτς

Το αήττητο σερί των 31 αγώνων δεν αποτελεί απλώς ένα εντυπωσιακό στατιστικό στοιχείο για την ΑΕΚ του Νίκολιτς. Η «Ένωση» ισοφάρισε δύο ιστορικές επιδόσεις, οι οποίες είχαν καταγραφεί από ομάδες που άφησαν το δικό τους αποτύπωμα στον σύλλογο.

Η πρώτη ήταν εκείνη της ΑΕΚ της σεζόν 1977/78, η οποία κατέκτησε το νταμπλ υπό την καθοδήγηση του Ζλάτκο Τσαϊκόφσκι. Ο τελευταίος είχε αναλάβει την τεχνική ηγεσία μετά την αποχώρηση του Φράντισεκ Φάντροκ, ύστερα από τις πρώτες αγωνιστικές και την ήττα από τον Ολυμπιακό.

Εκείνη η ομάδα παρέμεινε αήττητη για 31 συνεχόμενα παιχνίδια πρωταθλήματος, καταγράφοντας 21 νίκες και 10 ισοπαλίες, προτού ολοκληρώσει τη σεζόν με την κατάκτηση του τίτλου και του Κυπέλλου Ελλάδας.

Ανάλογη επίδοση σημείωσε κι η ΑΕΚ του Ντούσαν Μπάγεβιτς, κατά τη διάρκεια των αγωνιστικών περιόδων 1991/92 και 1992/93. Από τον Φεβρουάριο του 1992 έως τον Ιανουάριο του 1993, ο «Δικέφαλος» συμπλήρωσε 31 διαδοχικούς αγώνες χωρίς ήττα, με απολογισμό 24 νίκες και επτά ισοπαλίες, κατακτώντας το πρωτάθλημα και στις δύο σεζόν.

Πλέον, η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς προσθέτει το όνομά της δίπλα σε εκείνες τις ιστορικές ομάδες. Μετά την ήττα από τον Ολυμπιακό στο Φάληρο τον Οκτώβριο του 2025, η ΑΕΚ μετρά 21 νίκες και 10 ισοπαλίες σε 31 παιχνίδια πρωταθλήματος, ισοφαρίζοντας τις αντίστοιχες επιδόσεις και συνεχίζοντας την πορεία της με στόχο να διευρύνει το σερί.

«Τιμή που γινόμαστε κομμάτι της ιστορίας της ΑΕΚ»

Ο Μάρκο Νίκολιτς, κλήθηκε να σχολιάσει στη συνέντευξη Τύπου το σπουδαίο επίτευγμα της ομάδας του. Αναλυτικά όσα είπε: «Πολύ όμορφο να ακούω αυτό το ρεκόρ. Μας γεμίζει με τιμή, γινόμαστε κομμάτι της ιστορίας της ΑΕΚ. Σημαντική όμως είναι και η απόδοση και συγκρίνοντας την απόδοση την τωρινή με αυτήν πριν από ένα έτος, το επίπεδό μας είναι ακόμα πιο υψηλό. Αυτό μας γεμίζει με αισιοδοξία για τις απαιτητικές αναμετρήσεις που έρχονται στο Champions League και στα ντέρμπι στην Ελλάδα. Στους περισσότερους αγώνες είχαμε υψηλού επιπέδου απόδοση. Συνοπτικά μας γεμίζει περηφάνια το επίτευγμα αυτό και θα χαρώ περισσότερο μετά από μια εβδομάδα αν πω ότι δεν είμαστε μαζί με αυτές τις τρεις ομάδες, αλλά ότι είμαστε η πρώτη».

Το αήττητο σερί της ΑΕΚ του Νίκολιτς στη Super League

Σεζόν 2025/26

1. ΑΕΚ – Παναιτωλικός 1-0 (2/11/2025)

2. ΟΦΗ – ΑΕΚ 0-1 (9/11/2025)

3. ΑΕΚ – Άρης 1-0 (23/11/2025)

4. Παναθηναϊκός – ΑΕΚ 2-3 (30/11/2025)

5. ΑΕΚ – Ατρόμητος 4-1 (7/12/2025)

6. Παναιτωλικός – ΑΕΚ 0-5 (14/12/2025)

7. ΑΕΚ – ΟΦΗ 2-1 (21/12/2025)

8. Άρης – ΑΕΚ 1-1 (11/1/2026)

9. ΑΕΚ – Παναθηναϊκός 4-0 (18/1/2026)

10. Αστέρας Τρίπολης – ΑΕΚ 0-1 (24/1/2026)

11. ΑΕΚ – Ολυμπιακός 1-1 (1/2/2026)

12. Πανσερραϊκός – ΑΕΚ 0-4 (8/2/2026)

13. ΠΑΟΚ – ΑΕΚ 0-0 (15/2/2026)

14. ΑΕΚ – Λεβαδειακός 4-0 (22/2/2026)

15. Βόλος – ΑΕΚ 2-2 (1/3/2026)

16. ΑΕΚ – ΑΕΛ 1-0 (7/3/2026)

17. Ατρόμητος – ΑΕΚ 2-2 (15/3/2026)

18. ΑΕΚ – Κηφισιά 3-0 (22/3/2026)

19. Ολυμπιακός – ΑΕΚ 0-1 (5/4/2026)

20. ΑΕΚ – ΠΑΟΚ 3-0 (19/4/2026)

21. Παναθηναϊκός – ΑΕΚ 0-0 (3/5/2026)

22. ΑΕΚ – Παναθηναϊκός 2-1 (10/5/2026)

23. ΠΑΟΚ – ΑΕΚ 1-1 (13/5/2026)

24. ΑΕΚ – Ολυμπιακός 1-1 (17/5/2026)

Σεζόν 2026/27