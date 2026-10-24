Δόξα Λευκάδας - Ηρακλής 94-86: Τρομερή ανατροπή στην παράταση και πρώτη νίκη για τους Νησιώτες

Την πρώτη της νίκη στη φετινή GBL πανηγύρισε η Δόξα Λευκάδας, επικρατώντας του Ηρακλή με 94-86 στην παράταση (κ.δ. 78-78) στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής, σε ένα παιχνίδι με δραματική εξέλιξη.

Απόλυτος πρωταγωνιστής για τους νικητές ήταν ο εκπληκτικός Χάρμον, ο οποίος σταμάτησε στους 24 πόντους και έβαλε φαρδιά-πλατιά την υπογράφη του στην πρώτη νίκη της Δόξας μετά από 10 χρόνια στα μεγάλα σαλόνια.

Από την πλευρά της ομάδας του Ζόραν Λούκιτς, ξεχώρισαν ο Μέλβιν με 22 πόντους και 9 ριμπάουντ, καθώς και ο Σίλας που προσέθεσε 16 πόντους, 6 ριμπάουντ και 2 κλεψίματα, χωρίς όμως να αποφύγουν την ήττα στο «black-out» του έξτρα πεντάλεπτου.

Η εξέλιξη του αγώνα

Κλειστό ήταν το παιχνίδι στο ξεκίνημα με τις δύο ομάδες να εναλλάσσονται στο προβάδισμα και τον Ρόμπινσον να... κουβαλάει επιθετικά τη Δόξα, η οποία πήγε προηγούμενη με 19-18 στη δεύτερη περίοδο.

Ο Ηρακλής «έτρεξε» ένα σερί 8 αναπάντητων πόντων με τον Στάιλς να ευστοχεί σε τρίποντο για το 19-26 στο 12'. Το σύνολο του Θοδωρή Τερζή έβγαλε αντίδραση και με επιμέρους 15-6 ανέκτησε τα ηνία του αγώνα για το 34-32 στο 17'. Ο Μέλβιν ευστόχησε δύο φορές από τα 6.75 προς το φινάλε του ημιχρόνου με τους Λευκαδίτες να απαντούν με γκολ-φάουλ του Χάρμον, πηγαίνοντας στα αποδυτήρια με το παιχνίδι στην απόλυτη ισορροπία (41-41).

Με ρεσιτάλ Μέλβιν και βοήθειες από Λεκιού και Μαστρογιαννόπουλο, ο Ηρακλής έχτισε διψήφια διαφορά στο τρίτο δεκάλεπτο με 47-58, με τον Χατζηνικόλα να μειώνει σε 59-67 με βολές στο τέλος της περιόδου.

Αρσενόπουλος και Χάρμον προσπάθησαν να κρατήσουν τους Νησιώτες «ζωντανούς», ωστόσο ο Ηρακλής έβρισκε συνεχώς λύσεις με κύριους εκφραστές τους Λεκιού και Ντιαρά για το 77-70 ένα λεπτό πριν το φινάλε. Η Δόξα δεν παρέδωσε τα όπλα και με 8-1 επιμέρους και τρίποντη-βόμβα του Χάρμον ισοφάρισε σε 78-78 στα 10.6''. Ο Λεκιού αστόχησε σε λέι απ και το παιχνίδι οδηγήθηκε στην παράταση.

Η «μαχητικοί» γηπεδούχοι ξεκίνησαν το έξτρα πεντάλεπτο με 6-0 σερί για το 84-78. Ο Ηρακλής απάντησε και μείωσε σε απόσταση αναπνοής (84-83) με τέσσερις συνεχόμενους πόντους του Μαστρογιαννόπουλου. Ο Χάρμον έδωσε λύσεις στο φινάλε, δίνοντας στη Δόξα την πρώτη νίκη στη φετινή σεζόν και την πρώτη μετά από 10 χρόνια στα μεγάλα σαλόνια.

Τα δεκάλεπτα: 19-18, 41-41, 59-67, 78-78 κ.δ, 94-86

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