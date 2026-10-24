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Volley League Γυναικών: Άνετη νίκη του Παναθηναϊκού με 3-0 επί του ΖΑΟΝ

Ο Παναθηναϊκός συνέχισε την αήττητη πορεία του στη Volley League Γυναικών, επικρατώντας με 3-0 σετ του ΖΑΟΝ για τη 2η αγωνιστική του πρωταθλήματος.

Volley League Γυναικών: Άνετη νίκη του Παναθηναϊκού με 3-0 επί του ΖΑΟΝ
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Ο Παναθηναϊκός έδειξε από το πρώτο σετ τις διαθέσεις της, επικρατώντας με 25-23, παρά την αντίσταση που συνάντησε από τον ΖΑΟΝ. Στο δεύτερο σετ, οι «πράσινες» διατήρησαν τον έλεγχο και, παρά την προσπάθεια των γηπεδούχων να επιστρέψουν, έφτασαν στο 25-22, κάνοντας το 2-0.

Στο τρίτο σετ, η ομάδα του Αλεσάντρο Κιαπίνι ανέβασε ακόμη περισσότερο την απόδοσή του, πήρε από νωρίς σημαντική διαφορά και έφτασε με άνεση στο 25-15, ολοκληρώνοντας την αναμέτρηση με καθαρή νίκη.

Με αυτή την επιτυχία, ο Παναθηναϊκός έφτασε τις δύο νίκες σε ισάριθμες αγωνιστικές, επιβεβαιώνοντας το δυναμικό του ξεκίνημα στη διοργάνωση.

Τα σετ: 0-3 (23-25, 22-25, 15-25).

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