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Δημήτρης Γιαννακόπουλος: «Θα ενδώσετε στους εκβιασμούς; Τόσο φοβισμένοι είσαστε;»

Ο ισχυρός άνδρας του Παναθηναϊκού AKTOR απηύθυνε ερωτήματα για το θέμα του σκανδάλου στο ελληνικό μπάσκετ, ενώ αναφέρθηκε και στην άδικη απουσία του από το τουρνουά στη μνήμη του πατέρα του. 

Δημήτρης Γιαννακόπουλος: «Θα ενδώσετε στους εκβιασμούς; Τόσο φοβισμένοι είσαστε;»
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Συγκεκριμένα ερωτήματα έθεσε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, αναφορικά με το θέμα που «καίει» αυτές τις μέρες: Το σκάνδαλο στο ελληνικό μπάσκετ. Ο ισχυρός άνδρας της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, αναρωτήθηκε αν κάποιοι θα ενδώσουν σε απειλές, αναφορικά με την πιθανή προφυλάκιση του προέδρου της ΕΟΚ.

Μάλιστα, απόρησε για το αν αυτό δείχνει φόβο ή ενοχή. Παράλληλα, εξέφρασε και την λογική αγανάκτησή του, αναφορικά με την τιμωρία που του είχε επιβληθεί και δεν βρέθηκε στο Καλλιμάρμαρο στο τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος», όταν ο Ολυμπιακός είχε ζητήσει να μη συμβεί αυτό, λόγω διαμαρτυρίας αναφορικά με αποφάσεις της Τσαρούχα.

Αναλυτικά όσα αναφέρει σε στόρις του ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος:

«Τέτοια πρεμούρα έχεις εσύ, όσο δυνατός και να’ σαι απ’ τη θέση που είσαι, για να μην προφυλακιστεί ο πρόεδρος της ΕΟΚ; Εντάξει καταλαβαίνουμε τι υπάρχει, τα ξέρουμε τα έχουμε διαβάσει, τα έχουμε κι εμείς, όλη τη διαδρομή μετά σε περίπτωση που γίνει κάτι τέτοιο… Αλλά θα ενδώσετε στους εκβιασμούς του δηλαδή; Απλά τονίζω… Email, κινητά όλων, φαντάζομαι ελέγχονται έτσι;

Ο λόγος που πέρυσι δεν πήγα στο Καλλιμάρμαρο, ήταν γιατί είχα τιμωρηθεί από καταγγελία του Ολυμπιακού για τα στόρι μου στο Instagram που έλεγα ότι η Τσαρούχα δε σφυρίζει σωστά και σφυρίζει με προκατάληψη. Αυτή τη στιγμή η Τσαρούχα είναι στη φυλακή. Απ’ όσο γνωρίζω μέχρι τώρα, το χρόνο να πάει πίσω δεν το έχει ανακαλύψει κανένας. Αυτό πώς θα διορθωθεί; Δε μιλάω για τα εκατομμύρια, δε μιλάω για τη λάσπη, δε μιλάω για τη σπίλωση προσωπικότητας, προσπάθεια μάλλον σπίλωσης. Δε μιλάω για τίποτα απ’ όλα αυτά. Ποιος θα μου το αναπληρώσει αυτό; Και πώς; Θα το αναπληρώσω εγώ. Θα το ξανακάνω και θα πάω!

Τόσο φοβισμένοι είσαστε; Εκβιάζετε με θέματα, μάλλον προσπαθείτε να εκβιάσετε, με θέματα εντελώς άσχετα; Δείχνει ενοχή. Δείχνει φόβο. Κι όχι τίποτα άλλο, τον εαυτό σας εκβιάζετε; Δεν καταλαβαίνω. Εσείς καταλαβαίνετε».

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