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Σάκοτα: «Όταν ένας παίκτης δεν κάνει το δείχνει - Θα κάνουμε διορθώσεις» (vid)

Όσα δήλωσε ο Ντράγκαν Σάκοτα μετά την ήττα της ΑΕΚ από τον ΠΑΟΚ στη Θεσσαλονίκη για την 4η αγωνιστική της Stoiximan GBL.

Σάκοτα: «Όταν ένας παίκτης δεν κάνει το δείχνει - Θα κάνουμε διορθώσεις» (vid)
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Τη δεύτερη ήττα της στη φετινή Stoiximan GBL γνώρισε η ΑΕΚ στη Θεσσαλονίκη, με τον ΠΑΟΚ να επικρατεί στο φινάλε με 65-62 της «Ένωσης» και να διατηρεί το απόλυτο στο πρωτάθλημα.

Σε δηλώσεις του μετά το τέλος του παιχνιδιού, ο Ντράγκαν Σάκοτα αναφέρθηκε στις δυσκολίες που αντιμετώπισε η ομάδα του λόγω τραυματισμών και καθυστερημένης προετοιμασίας.

Αναλυτικά όσα είπε ο έμπειρος τεχνικός:

«Συγχαρητήρια στον ΠΑΟΚ για τη νίκη. Ήταν ένα πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι, αρκετά physicall. Πρέπει να κάνεις πράγματα καλύτερα για να έρθει η νίκη».

Για την εικόνα στην άμυνα: «Τι μπορείς να κάνεις αν δεν παίξεις άμυνα; Θα φτάσεις σε ένα σημείο που θα μπορείς να παίξεις γρήγορα. Για εμάς η προετοιμασία άρχισε πρόσφατα. Κάναμε συντήρηση είχαμε πολλούς τραυματισμούς είχαμε κάποια θέματα που θέλουνε να ξεχάσουμε. Η χρονιά είναι μεγάλη κάποιες διορθώσεις θα κάνουμε».

Για το τι πρέπει να διορθώσει η ΑΕΚ: «Όταν ένας παίκτης δεν κάνει το δείχνει. Έχουν ευκαιρία να δείξουν παίκτες τι μπορούν να κάνουν. Ένας παίκτης έφυγε ο Πίνκνεϊ, περιμένουμε τον Φιζέλ. Θα κάνουμε διορθώσεις.

Τα match up ήταν καλύτερα όμως σε κάποια φάσεις ο ΠΑΟΚ έβαζε καλάθια με καλή άμυνα πάνω τους. Δεν λειτουργεί ακόμα η συνέργεια κοντών και ψηλών στο μπάσιμο. Τα λάθη στο πρώτο ημίχρονο είχαμε 5 στο δεύτερο 14, πρέπει να τα περιορίσουμε. Κάποια λάθη ήταν δώρα και αυτό ήταν ότι χειρότερο να δίνεις μια λάθος πάσα και ένα εύκολο καλάθι. Αυτό σκοτώνει την ομάδα. Δεν είναι ένα πράγμα από μόνο του όλα είναι συνδυασμός».

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