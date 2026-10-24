Η απονομή του αργυρού μεταλλίου στον Λευτέρη Πετρούνια (Video)

Ο Λευτέρης Πετρούνιας ανέβηκε στο δεύτερο σκαλί του βάθρου στο Ρότερνταμ.

Η απονομή του αργυρού μεταλλίου στον Λευτέρη Πετρούνια (Video)
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Το αργυρό μετάλλιο παρέλαβε ο Λευτέρης Πετρούνιας στην τελετή απονομής του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος ενόργανης γυμναστικής στο Ρότερνταμ.

Ο Έλληνας πρωταθλητής ανέβηκε στο δεύτερο σκαλί του βάθρου, έχοντας συγκεντρώσει 14.333 βαθμούς με το πρόγραμμά του. Δίπλα του βρέθηκαν ο Κινέζος Σινγκγιού Λαν, ο οποίος κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο με 14.766 βαθμούς, και ο Αρμένιος Αρτούρ Αβετισιάν, που πήρε το χάλκινο με 14.233 βαθμούς.

Η απονομή του αργυρού μεταλλίου στον Λευτέρη Πετρούνια:

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