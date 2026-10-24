Παναθηναϊκός: Αποθέωση για την αποστολή στον Βόλο (vid)

Με θερμή υποδοχή και συνθήματα υποδέχτηκαν οι φίλοι του Παναθηναϊκού την αποστολή της ομάδας στη Νέα Αγχίαλο, λίγο πριν τις 20:00, μετά την άφιξή της με πτήση τσάρτερ από το «Ελευθέριος Βενιζέλος».

Περισσότεροι από 100 οπαδοί του Τριφυλλιού περίμεναν την ομάδα στο αεροδρόμιο, φωνάζοντας συνθήματα όπως «Πρωτάθλημα θα πάρουμε, όλους θα τους τρελάνουμε» και «Οέ, οέ, οέ, πρωταθλητή σε θέλουμε Παναθηναϊκέ».

Οι ποδοσφαιριστές δεν αρνήθηκαν τις φωτογραφίες και τα αυτόγραφα στους φίλους της ομάδας, προτού επιβιβαστούν στο νέο υπερπολυτελές πούλμαν του συλλόγου, με προορισμό τον Βόλο, που απέχει περίπου 50 χιλιόμετρα από το αεροδρόμιο.

Η υποδοχή, ωστόσο, δεν σταμάτησε εκεί. Κατά την άφιξη της αποστολής στον περιφερειακό δρόμο, περισσότερα από 300 οχήματα με οπαδούς του Παναθηναϊκού είχαν συγκεντρωθεί για να την αποθεώσουν, σχηματίζοντας ένα μεγάλο κομβόι που τη συνόδευσε μέχρι το ξενοδοχείο.