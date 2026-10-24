Παναθηναϊκός – Καρδίτσα 78-64: Σλούκας… κερνούσε, Γιαμπουσέλε, Ναν, Μπόνγκα «καθάρισαν»

Η Καρδίτσα αποδείχτηκε… σκληρό καρύδι για 30 λεπτά. Ο Παναθηναϊκός AKTOR ήταν εκνευριστικά άστοχος στη μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα, αλλά του αρκούσε ένα καλό δεκάλεπτο για να «καθαρίσει» τη νίκη με 78-64. Όλα αυτά χωρίς Φρανσίσκο, Χουάντσο, Ρουγκαβόπουλο, Μαντζούκα, συν τους Γκραντ και Φαλ που δεν είναι στο ελληνικό ρόστερ.

Οι «πράσινοι»… τα έσπασαν στο πρώτο 20λεπτο, ισορρόπησαν κάπως την κατάσταση στο τρίτο δεκάλεπτο και παρουσίασαν το πραγματικό τους πρόσωπο στο τέταρτο. Όταν και έκαναν σκορ 28-8 για να φτάσουν στη νίκη και μάλιστα με διψήφια διαφορά.

Το πιο θετικό για την ομάδα του Ομπράντοβιτς, ήταν ο Κώστας Σλούκας. Ο αρχηγός έδειξε το πόσο καθοριστικός είναι στη δημιουργία, μοιράζοντας 9 ασίστ. Αν οι συμπαίκτες του ήταν εύστοχοι ο αριθμός θα ήταν ίσως και διπλάσιος.

Ο Γιαμπουσέλε με 22 πόντους και 8 ριμπάουντ ήταν ο πρώτος σκόρερ των «πράσινων», ενώ εξαιρετικός ήταν και ο Μπόνγκα με 10 πόντους και 8 ριμπάουντ. Ο Κέντρικ Ναν σημείωσε 12 πόντους.

Η Καρδίτσα έπαιξε σκληρά στην άμυνα, δεν επέτρεπε στον Παναθηναϊκό να βρει ρυθμό κάνοντας φάουλ, ενώ είχε σε εξαιρετική βραδιά τον ΜακΡέι (18), με τους Τέρνετ (14) και Τζάκσον (9) να ακολουθούν.

Δημιουργία Σλούκα και αστοχία

Η αναμέτρηση άρχισε με τη δημιουργία του Σλούκα και την ευστοχία των φιλοξενούμενων να είναι τα σημεία αναφοράς στο πεντάλεπτο. Οι «πράσινοι» ήταν άστοχοι όμως κι έτσι το ματς έμενε κοντά στο σκορ (9-8 στο 5’). Η αστοχία του Παναθηναϊκού και οι εμπνεύσεις του Τζάκσον έφεραν το 10-12, με τον Γιαμπουσέλε με καλάθι και φάουλ να κάνει το 14-12 στο 7’. Με 2/2 βολές του Μωραΐτη ήρθε το 18-14 μπαίνοντας στο τελευταίο λεπτό. Από μια βολή ΜακΡέι και Ναν έφεραν το 19-15 που ήταν αποτέλεσμα δεκαλέπτου.

Τα… έσπασαν οι «πράσινοι»

Ο Μπόνγκα άρχισε το δεύτερο δεκάλεπτο με καλάθι, αλλά ο Γκίκας «απάντησε» με μακρινό τρίποντο. Οι άστοχες επιθέσεις των «πράσινων» έφεραν μετά από 1,5 λεπτό time out από τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς. Η Καρδίτσα μείωσε στον πόντο, για να κάνει το 23-20 ο Ναν (13’). Ο Παναθηναϊκός συνέχισε να είναι άστοχος και οι φιλοξενούμενοι στο 14’ πέρασαν μπροστά (23-24). Η Καρδίτσα συνέχισε να ελέγχει το ρυθμό κι έφτασε στο 27-35 του 18’. Με τον Παναθηναϊκό να είναι ιδιαίτερα άστοχος ειδικά στο τρίποντο. Η διαφορά έφτασε στο +11 για τους Θεσσαλούς (28-39) στο τελευταίο λεπτό του ημιχρόνου με καλάθι του Οκόρο. Ο Μήτογλου με καλάθι και φάουλ μείωσε σε 31-39 που ήταν και το αποτέλεσμα του ημιχρόνου, με τον Παναθηναϊκό να έχει 1/11 τρίποντα.

Ισοφάρισε ο Παναθηναϊκός, κρατήθηκε μπροστά η Καρδίτσα

Με τρίποντο του Γιαμπουσέλε ήρθε το 35-39, με δύο τρίποντα του Ρούμογλου να διαμορφώνουν το 35-45. Σλούκας με τρίποντο και Γιαμπουσέλε μείωσαν σε 40-45, για να καρφώσει ο Φράνσις για το +7 της Καρδίτσας. Γιαμπουσέλε και Μπόνγκα με τρίποντο μείωσαν στο 45-47 (26’). Ο ΜακΡέι «απάντησε» για το 45-50. Ο Χέιζ-Ντέιβις με το πρώτο καλάθι του (είχε σκοράρει μόνο με βολές) έκανε το 47-50, για να ακολουθήσει καλάθι και φάουλ του Μπόνγκα για το 50-50 στο 28’. Η Καρδίτσα έκανε 0-6 για να κλείσει το τρίτο δεκάλεπτο 50-56.

Σοβαρεύτηκε και… το κλείδωσε

Τέσσερις πόντοι του Ναν και ένα καλάθι του Τέρνερ έφεραν το 54-58. Με πέντε πόντους του Γιαμπουσέλε ο Παναθηναϊκός πέρασε μπροστά μετά από ώρα (59-58 33’). Ο Λεσόρ με καλάθι και φάουλ έκανε το 62-58. Ο Τέρνερ με 2/2 βολές «έσπασε» το σερί των «πράσινων» που είχε φτάσει στο 8-0 (62-60). Τρεις πόντοι του Γιαμπουσέλε από τις βολές και ένα καλάθι του Λεσόρ έφερε το 67-60. Ο Κέντρικ Ναν με τρίποντο έφερε τη διαφορά σε διψήφια επίπεδα (70-60) στο 36’. O Μπάντιο έφερε τη διαφορά στους 14 (74-60) και πάλι από δημιουργία του Σλούκα. Με το ματς να έχει κριθεί πλέον και να οδηγείται στο τελικό 78-64.

Τα δεκάλεπτα: 19-15, 31-39, 50-56, 78-64

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