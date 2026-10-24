ΑΕΚ – Παναιτωλικός: Με Ζίνι και Μάνταλο η ενδεκάδα του Νίκολιτς

Στις υποχρεώσεις της Super League επιστρέφει η ΑΕΚ, η οποία αντιμετωπίζει τον Παναιτωλικό στη Νέα Φιλαδέλφεια (20:00), στο πλαίσιο της 8ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος.

Ο Μάρκο Νίκολιτς προχώρησε σε πέντε αλλαγές συγκριτικά με την ενδεκάδα που παράταξε απέναντι στη Μάντσεστερ Σίτι, με την ΑΕΚ να παρατάσσεται με σύστημα 4-4-2.

Ο Σέρβος τεχνικός επέλεξε τους Βιτάλις και Κάιρινεν για τον άξονα της μεσαίας γραμμής, ενώ στα άκρα θα αγωνιστούν οι Κοϊτά και Μάνταλος. Παράλληλα, ο Ζίνι θα πλαισιώσει τον Βάργκα στην επίθεση, με τον Λούκα Γιόβιτς να μένει στον πάγκο. Στην άμυνα, ο Μπρινιόλι θα βρίσκεται κάτω από τα δοκάρια, με τους Ρέλβας, Μουκουντί να είναι στο κέντρο και τους Ρότα και Πήλιο στα άκρα.

ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Μπρινιόλι, Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας, Πήλιος, Κοϊτά, Κάιρινεν, Βιτάλις, Μάνταλος, Ζίνι, Βάργκα, ενώ στον πάγκο είναι οι: Μπαλαμώτης, Γκεοργκίεφ, Βίντα, Λυκογιάννης, Γκατσίνοβιτς, Αριάγκα, Μαρίν, Ζοάο Μάριο, Κουτέσα, Καλοσκάμης, Ζούμπκοφ, Γιόβιτς.

Παναιτωλικός (Γιάννης Αναστασίου): Ξενόπουλος, Προδρομίτης, Κόγιτς, Στάγιτς, Μανρίκε, Νακάμπα, Εστεμπάν, Μπάσι, Εράκοβιτς, Οπόκο, Μεχία, ενώ στον πάγκο είναι οι Πάρδαλος, Όλσον, Σουμά, Τζενεπό, Άλεξιτς, Μπρέγκου, Μπάτζι, Αλμπάνης, Αποστολόπουλος, Νικολάου, Παπαζώης.