Περιστέρι - Μαρούσι: Καθυστέρηση 50 λεπτών λόγω έλλειψης γιατρού (Video)

Με καθυστέρηση περίπου 50 λεπτών πραγματοποιήθηκε το τζάμπολ της αναμέτρησης ανάμεσα στο Περιστέρι Betsson και το Μαρούσι, για την 7η αγωνιστική της Stoiximan GBL, καθώς δεν είχε βρεθεί εγκαίρως γιατρός με την απαραίτητη ειδικότητα.

Αρχικά, ο γιατρός που έφτασε στο γήπεδο δεν πληρούσε τις προϋποθέσεις για τη διεξαγωγή του αγώνα, καθώς απαιτούνταν παθολόγος ή ορθοπεδικός. Έτσι, οι διοργανωτές συνέχισαν την αναζήτηση λύσης, ενώ από τα μεγάφωνα του γηπέδου απευθύνθηκε έκκληση προς τους φιλάθλους, σε περίπτωση που κάποιος από αυτούς ήταν γιατρός.

Από την πλευρά του, το Μαρούσι ενημέρωσε πως ήταν διατεθειμένο να περιμένει έως τις 18:10, ενώ το Περιστέρι Betsson γνωστοποίησε ότι αναμενόταν να βρεθεί γιατρός με την απαιτούμενη ειδικότητα.

Τελικά, η λύση βρέθηκε και η αναμέτρηση ξεκίνησε κανονικά, με την είδηση της άφιξης του κατάλληλου γιατρού να γίνεται δεκτή με χειροκροτήματα από τους φιλάθλους στις εξέδρες.