Πετρούνιας από… ασήμι: Πέμπτο παγκόσμιο μετάλλιο στους κρίκους

Ο Λευτέρης Πετρούνιας ανέβηκε ξανά στο βάθρο του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος ενόργανης γυμναστικής, κατακτώντας το ασημένιο μετάλλιο στον τελικό των κρίκων στο Ρότερνταμ. Ο Έλληνας αγωνίστηκε δεύτερος στον τελικό και παρουσίασε ένα πρόγραμμα με βαθμό δυσκολίας 5.700, συγκεντρώνοντας 8.533 βαθμούς στην εκτέλεση. Το σημαντικότερο στοιχείο της προσπάθειάς του ήταν η εξαιρετική προσγείωση, για την οποία έλαβε επιπλέον 0.100 βαθμούς.

Με συνολική βαθμολογία 14.333, ο Έλληνας πρωταθλητής βρέθηκε προσωρινά στην πρώτη θέση και περίμενε τις προσπάθειες των υπόλοιπων φιναλίστ. Μοναδικός που κατάφερε να τον ξεπεράσει ήταν ο Κινέζος Σινγκγιού Λαν, ο οποίος με πρόγραμμα υψηλότερης δυσκολίας, βαθμού 6.000, συγκέντρωσε 14.766 βαθμούς και κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο.

Το βάθρο συμπλήρωσε ο Αρμένιος Αρτούρ Αβετισιάν με 14.233 βαθμούς, ενώ οι υπόλοιποι φιναλίστ δεν κατάφεραν να ξεπεράσουν την επίδοση του Πετρούνια, ο οποίος εξασφάλισε το ασημένιο μετάλλιο.

Η πορεία προς τη νέα διάκριση δεν ήταν εύκολη για τον Έλληνα γυμναστή. Στον προκριματικό, ένα λάθος στην προσγείωση τον περιόρισε στους 14.033 βαθμούς, με αποτέλεσμα να χρειαστεί να περιμένει μέχρι να επιβεβαιωθεί η πρόκρισή του στον τελικό, καταλαμβάνοντας τελικά την όγδοη και τελευταία θέση που οδηγούσε σε αυτόν.

Στον τελικό, ωστόσο, παρουσίασε βελτιωμένη εμφάνιση, αύξησε τη βαθμολογία του κατά 0.300 βαθμούς και δικαιώθηκε για την προσπάθειά του, ανεβαίνοντας ξανά στο βάθρο μιας κορυφαίας διοργάνωσης.

Το ασημένιο μετάλλιο στο Ρότερνταμ αποτελεί την πέμπτη παγκόσμια διάκριση του Πετρούνια στους κρίκους. Ο Έλληνας πρωταθλητής έχει κατακτήσει τρία χρυσά μετάλλια, στη Γλασκώβη το 2015, στο Μόντρεαλ το 2017 και στην Ντόχα το 2018, ενώ είχε ανέβει στο δεύτερο σκαλί του βάθρου και στην Αμβέρσα το 2023.