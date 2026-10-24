Σπανούλης για το Λιόλιος Gate: «Έχουμε εμπιστοσύνη στις Αρχές, η δικαιοσύνη θα κάνει τη δουλειά της»
Στις δηλώσεις του μετά το παιχνίδι του Άρη στη Μύκονο, ο Βασίλης Σπανούλης αναφέρθηκε μεταξύ άλλων και στο σκάνδαλο «Λιόλιος Gate» που έχει συγκλονίσει ολόκληρο το ελληνικό μπάσκετ.
Θέση για τα όσα συνταρακτικά συμβαίνουν στο ελληνικό μπάσκετ με το σκάνδαλο «Λιόλιος Gate» πήρε ο Βασίλης Σπανούλης, μετά το παιχνίδι του Άρη στη Μύκονο για την Stoiximan GBL.
Συγκεκριμένα, ο ομοσπονδιακός τεχνικός δεν έκρυψε τη σοβαρότητα της κατάστασης, τονίζοντας πως υπάρχει πλήρης εμπιστοσύνη στο έργο των Αρχών και πως η δικαιοσύνη θα κάνει αυτό που πρέπει.
Αναλυτικά όσα ανέφερε ο ομοσπονδιακός τεχνικός:
«Είναι σοβαρά πράγματα αυτά που βλέπουμε. Έχουμε εμπιστοσύνη στις Αρχές και είμαστε σίγουροι πως η δικαιοσύνη θα κάνει αυτό που είναι να κάνει».