Σπανούλης για το Λιόλιος Gate: «Έχουμε εμπιστοσύνη στις Αρχές, η δικαιοσύνη θα κάνει τη δουλειά της»

Θέση για τα όσα συνταρακτικά συμβαίνουν στο ελληνικό μπάσκετ με το σκάνδαλο «Λιόλιος Gate» πήρε ο Βασίλης Σπανούλης, μετά το παιχνίδι του Άρη στη Μύκονο για την Stoiximan GBL.

Συγκεκριμένα, ο ομοσπονδιακός τεχνικός δεν έκρυψε τη σοβαρότητα της κατάστασης, τονίζοντας πως υπάρχει πλήρης εμπιστοσύνη στο έργο των Αρχών και πως η δικαιοσύνη θα κάνει αυτό που πρέπει.

Αναλυτικά όσα ανέφερε ο ομοσπονδιακός τεχνικός:

«Είναι σοβαρά πράγματα αυτά που βλέπουμε. Έχουμε εμπιστοσύνη στις Αρχές και είμαστε σίγουροι πως η δικαιοσύνη θα κάνει αυτό που είναι να κάνει».