Παναθηναϊκός: Εξασφάλισε άλλες τρεις θύρες για το Πανθεσσαλικό

Στο ματς της 8ης αγωνιστικής της Super League, ο Παναθηναϊκός θα είναι σα να παίζει στην έδρα του κι ας αγωνίζεται στο Βόλο. Το Πανθεσσαλικό ουσιαστικά θα είναι έδρα των «πράσινων», καθώς αυτό το χρώμα θα πάρει από τους χιλιάδες φίλους του «τριφυλλιού».

Περισσότεροι από 15.000 θα είναι στις εξέδρες, χωρίς να αποκλείεται να γεμίσει το γήπεδο σχεδόν μόνο από Παναθηναϊκούς. Η ΠΑΕ, μάλιστα, γνωστοποίησε πως άνοιξαν άλλες τρεις θύρες για να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες των φιλάθλων του Παναθηναϊκού.

Αναλυτικά:

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ενημερώνει τους φιλάθλους της ότι, ενόψει της εκτός έδρας αναμέτρησης με τον Βόλο, θα διατεθούν επιπλέον εισιτήρια για τις Θύρες 31, 32 και 35.

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