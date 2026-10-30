Ο Δημήτρης Χατζηγεωργίου παρουσιάζει το νέο επεισόδιο της σειράς Onsports Stories και σας μεταφέρει στα… άδυτα του Telekom Center Athens.

Η μεγάλη στιγμή έφτασε.

Το Onsports Stories επιστρέφει με τον Δημήτρη Χατζηγεωργίου να μπαίνει στο… αρχηγείο της νέας ομάδας του «τριφυλλιού» και να ανακρίνει τους πάντες. Από τους παίκτες, μέχρι τους προπονητές και τη διοίκηση…

Ζέλικο Ομπράντοβιτς, Κώστας Σλούκας, Φραγκίσκος Αλβέρτης και πολλοί ακόμα μιλάνε για:

-Την νέα ομάδα του «τριφυλλιού»

-Τους πολλούς σταρ της ομάδας

-Τον τρόπο που το «εγώ» μπαίνει κάτω από το «εμείς»

-Και τους στόχους της νέας ομάδας για τη σεζόν που ξεκίνησε.

Ένα mini doc που δε θα δεις αλλού. Μόνο στο Onsports.gr