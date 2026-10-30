Running mode on: Τα items που θα σε ακολουθήσουν σε κάθε διαδρομή

Η πρόσφατη επίσκεψη μας στο The Mall Athens είχε συγκεκριμένο σκοπό που ήταν να κάνουμε έρευνα αγοράς για να βρούμε το πλήρες running gear. Το πλάνο, ήταν συγκεκριμένο, απλό και απολύτως λογικό.

Μόνο που όταν επισκέπτεσαι τόσα αθλητικά καταστήματα με αφορμή το running, το μάτι σου πέφτει -και λογικό είναι-στα παπούτσια.

Και κάπως έτσι, το «πάμε να βρούμε running gear» εξελίχθηκε σε ένα ανεπίσημο running shoe tour στο The Mall Athens. Γιατί, ας είμαστε ειλικρινείς, ένας δρομέας πάντα χρειάζεται ένα ακόμα ζευγάρι. Ή και παραπάνω.

Για εκείνους που θέλουν παπούτσι που «φωνάζει»

H περιήγησή μας ξεκίνησε από το κατάστημα Footlocker και επιλογή μας ήταν ένα ζευγάρι που τραβάει την προσοχή χωρίς καν να χρειαστεί να το δείξεις. Το Hoka Bondi 9 σε γκρι απόχρωση έχει αυτή την χαρακτηριστική, chunky εμφάνιση που σε κάνει να το αναγνωρίζεις από αρκετά μέτρα μακριά. Και ναι, είναι μεγάλο, αλλά υπάρχει λόγος.

Το Bondi έχει χτίσει τη φήμη του πάνω στην άνεση και την απορρόφηση κραδασμών, οπότε σε περίπτωση που έχεις συνηθίσει τα πόδια σου να διαμαρτύρονται μετά από αρκετά χιλιόμετρα, με το συγκεκριμένο running shoe μπορείς να το ξεχάσεις. Και θα το βρεις στο κατάστημα Footlocker.

Footlocker, στο Επίπεδο 1 του The Mall Athens, τηλ. 211 1984391

Μη φοβάσαι το λευκό παπούτσι όταν τρέχεις

Δεν γίνεται όλα τα running shoes να είναι μαύρα και γκρι, από τη στιγμή που μπήκαμε στο κατάστημα Skechers, το μάτι έπεσε στο Aero Razor χρώματος λευκού με πορτοκαλί λεπτομέρειες.

Είναι από εκείνα τα παπούτσια που μπορούν να βγουν από την προπόνηση και να συνεχίσουν τη μέρα σου χωρίς να μοιάζουν εντελώς εκτός τόπου, κάτι που μεταξύ μας, βολεύει αφάνταστα.

Τρέχεις που τρέχεις για το καλό σου, δεν υπάρχει λόγος να μοιάζεις σαν να δραπέτευσες από το μάθημα της γυμναστικής.

Skechers, στο Επίπεδο 1 του The Mall Athens, τηλ. 2110 210491

Ένας από τους παλιούς γνώριμους του running

Από τη στιγμή που μπήκαμε στο κατάστημα της Nike, ήταν λίγο-πολύ δεδομένο ότι θα επιλέγαμε το Air Zoom Pegasus 42. Ένα παπούτσι που συνεχίζει την εξαιρετική running παράδοση με ένα μοντέλο που έχει σχεδιαστεί για να μπαίνει εύκολα στην καθημερινή προπόνηση.

Είναι μία επιλογή για όσους θέλουν ένα running shoe που να μπορεί να ακολουθήσει τόσο τις καθημερινές διαδρομές όσο και εκείνες τις προπονήσεις όπου λες «σήμερα θα κάνω κάτι χαλαρό» και 25 λεπτά αργότερα κοιτάς το ρολόι και αναρωτιέσαι ποιος σου έδωσε αυτή την ιδέα.

Nike, στο Επίπεδο 1 του The Mall Athens, τηλ. 211 1996731

Όταν υπάρχει μόνο… Ena ανάμεσα στα πολλά

Τα καταστήματα Intersport είναι από εκείνα τα μαγαζιά με τεράστια ποικιλία στις επιλογές μας, μόνο που όταν αντικρίζεις το μοντέλο Proto Gamma της ena athletics, σε Marathon Blue, δύσκολα κοιτάζεις αλλού.

Το εν λόγω supershoe δεν είναι απλώς ένα ακόμη running παπούτσι, αλλά μια ολόκληρη φιλοσοφία γύρω από την απόδοση, την επιστροφή ενέργειας και τη σύγχρονη τεχνολογία των αγωνιστικών μοντέλων.

Και το Proto Gamma έχει ακριβώς αυτό το αγωνιστικό DNA, που θέλει να προσδώσει στον κόσμο η πρώτη ελληνική εταιρεία αθλητικών «supershoes», η οποία βάζει ελληνική υπογραφή σε μία κατηγορία που έχει αλλάξει αρκετά το performance running. Το Marathon Blue χρώμα του, μάλιστα, μοιάζει σαν να ζητάει να το βγάλεις για σοβαρό run.

Intersport, στο Επίπεδο 1 του The Mall Athens, τηλ. 210 6300020

Το μόνο πράγμα που λείπει είναι να αρχίσει να αναβοσβήνει

Η συνέχεια της διαδρομής μας, περιλάμβανε επίσκεψη στο κατάστημα PUMA, και από εκεί στο Velocity Nitro 5 σε Sunny Lime.

Το έντονο λαχανί/κίτρινο χρώμα δίνει στο παπούτσι αρκετό χαρακτήρα, ενώ η σειρά Velocity Nitro έχει σχεδιαστεί για καθημερινές running προπονήσεις.

Μια επιλογή για εκείνον που θέλει το παπούτσι του να έχει λίγο περισσότερη ενέργεια κάτι που σε καμία περίπτωση δεν είναι κακό. Κάποια πρωινά χρειάζεσαι ένα Sunny Lime running shoe για να πείσεις τον εαυτό σου ότι όντως θα βγεις για τρέξιμο.

Puma, στο Επίπεδο 1 του The Mall Athens, τηλ. 2111088110

Running σημαίνει και offroad

Ένας αυθεντικός runner προτιμά πάντα να τρέχει εκτός ασφάλτου, και σε αυτή την περίπτωση ίσως είναι καλύτερο να φοράει ένα… offroad παπούτσι. Για όσους βλέπουν μια χωμάτινη διαδρομή και αντί να πουν «από εκεί δεν πάμε», λένε «γιατί όχι;» η επίσκεψη σε ένα κατάστημα Salomon είναι μονόδρομος. Και ο λόγος είναι το μοντέλο Aero Blaze 4 GRVL.

Η Salomon έχει τεράστια εμπειρία στις outdoor διαδρομές και το συγκεκριμένο μοντέλο κινείται ακριβώς σε αυτή τη λογική, δίνοντας περισσότερο gravel χαρακτήρα στο running.

Γιατί το τρέξιμο δεν χρειάζεται να είναι πάντα δρόμος, φανάρι και πεζοδρόμιο, ενδεχομένως να έχει περισσότερες πέτρες από πεζούς.

Salomon, στο Επίπεδο 1 του The Mall Athens, τηλ. 210 6195768

Για ελαφρύ παπούτσι χωρίς δικαιολογίες

Για το τέλος, αφήσαμε το κατάστημα JD Sports και εκεί μας περίμενε το adidas Adizero Evo SL Exo σε Wonder Sage/Legend Ivy. Εδώ λοιπόν δεν μιλάμε για αντοχή, αλλά κυρίως για ταχύτητα.

Η Adizero οικογένεια έχει συνδέσει το όνομά της με lightweight performance και το συγκεκριμένο μοντέλο ακολουθεί αυτή τη λογική, αποτελώντας μία επιλογή για όσους θέλουν να νιώθουν το παπούτσι πιο «ζωντανό» όταν ανεβάζουν ρυθμό.

Βέβαια, υπάρχει πάντα ένα μικρό θέμα. Το Adizero μπορεί να σε βοηθήσει να πας πιο γρήγορα, δεν «δικαιολογεί» όμως ποτέ το να μην έχεις διάθεση για τρέξιμο.

JD Sports, στο Επίπεδο 2 του The Mall Athens, τηλ. 2811808808

Το απαραίτητο Pit Stop για matcha ρόφημα

Μετά από τόσα παπούτσια, δοκιμές και ακόμα περισσότερα χιλιόμετρα στους διαδρόμους του The Mall Athens απ' όσα είχαμε υπολογίσει, ήρθε η ώρα για recovery.

Όχι, δεν πήγαμε για stretching, αλλά κάναμε μια μικρή στάση στο Veneti-Go! για ένα matcha ρόφημα.

Γιατί κάθε σωστό running session και κυρίως, κάθε γεμάτο shopping trip χρειάζεται το δικό του pit stop. Λίγη ενέργεια, λίγη χαλάρωση και ένα μικρό pause πριν επιστρέψουμε στην πραγματικότητα.

Veneti-Go!, στο Επίπεδο 0 του The Mall Athens, τηλ. 2106100882

Και κάπως έτσι, μια απλή επίσκεψη για running gear κατέληξε σε ένα μικρό running shoe tour στο The Mall Athens, με επιλογές που καλύπτουν σχεδόν κάθε ανάγκη, στιλ και διάθεση για χιλιόμετρα.

Μετά από τόση έρευνα αγοράς είμαστε πλέον έτοιμοι για ατελείωτες ώρες τρεξίματος. Και γιατί όχι, για Μαραθώνιο;