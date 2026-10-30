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Αντίπαλοι ΑΕΚ: Πλήγμα για την Κόμο - Χάνει για 5 εβδομάδες τον Κεν

Εκτός συγκλονιστικού απροόπτου ο Ιταλός σέντερ φορ δεν θα προλάβει την αναμέτρηση απέναντι στην ΑΕΚ που είναι προγραμματισμένη για τις 24 Νοεμβρίου.

Αντίπαλοι ΑΕΚ: Πλήγμα για την Κόμο - Χάνει για 5 εβδομάδες τον Κεν
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Σημαντικό πρόβλημα πρόεκυψε για την αντίπαλο της ΑΕΚ στο Champions League, καθώς ο Σεσκ Φάμπρεγκας δεν θα έχει στη διάθεσή του τον Μόιζε Κεν, ο οποίος τραυματίστηκε και αναμένεται να μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για περίπου 5 εβδομάδες.

Αυτό σημαίνει, πως εκτός συγκλονιστικού απροόπτου ο Ιταλός σέντερ φορ και βασικός ανταγωνιστής του Τάσου Δουβίκα, δεν θα προλάβει την αναμέτρηση της Κόμο απέναντι στην ΑΕΚ στο πλαίσιο της League Phase του Champions League, που είναι προγραμματισμένη για τις 24 Νοεμβρίου.

Ο Ιταλός διεθνής επιθετικός αποκτήθηκε το περασμένο καλοκαίρι από τη Φιορεντίνα, με στόχο να ενισχύσει σημαντικά την επιθετική γραμμή της Κόμο ενόψει της ιστορικής πρώτης συμμετοχής της στη League Phase του Champions League.

Όμως μέχρι στιγμής ο Φάμπρεγκας δεν έχει καταφέρει να τον αξιοποιήσει καθώς λίγο πριν την έναρξη της σεζόν υπέστη τραυματισμό, ο οποίος εξακολουθεί μέχρι τώρα να τον ταλαιπωρεί.

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