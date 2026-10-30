NBA Top-10: Ο Έικαφ Τζούνιορ «πέταξε» στην κορυφή με εντυπωσιακό κάρφωμα

Δείτε τις 10 πιο εντυπωσιακές φάσεις από τις χθεσινές αναμετρήσεις στον μαγικό κόσμο του ΝΒΑ

NBA Top-10: Ο Έικαφ Τζούνιορ «πέταξε» στην κορυφή με εντυπωσιακό κάρφωμα
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Μόλις τρία παιχνίδια περιελάμβανε το σημερινό «μενού» του ΝΒΑ, ωστόσο δεν έλειψε το θέαμα και οι συγκινήσεις.

Οι Μέμφις Γκρίζλις κατάφεραν να κερδίσουν εύκολα τους Μπλέιζερς με 124-103 συνεχίζοντας το τρενάκι τους και κάνοντας το 5-0.

Την ίδια ώρα οι Πέλικανς με το δίδυμο Γουίλιαμσον και Φιάρς βρήκαν τη λύση απέναντι στους Σακραμέντο Κινγκς, επικρατώντας 132-120 και οι Χοκς λύγισαν δύσκολα τους Κάβαλιερς με 114-111.

Την κορυφή του σημερινού Top 10 κατέκτησε με ένα εντυπωσιακό κάρφωμα ο 19χρονος Έικαφ Τζρ. των Σακραμέντο Κινγκς

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