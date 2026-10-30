NBA Top-10: Ο Έικαφ Τζούνιορ «πέταξε» στην κορυφή με εντυπωσιακό κάρφωμα
Δείτε τις 10 πιο εντυπωσιακές φάσεις από τις χθεσινές αναμετρήσεις στον μαγικό κόσμο του ΝΒΑ
Μόλις τρία παιχνίδια περιελάμβανε το σημερινό «μενού» του ΝΒΑ, ωστόσο δεν έλειψε το θέαμα και οι συγκινήσεις.
Οι Μέμφις Γκρίζλις κατάφεραν να κερδίσουν εύκολα τους Μπλέιζερς με 124-103 συνεχίζοντας το τρενάκι τους και κάνοντας το 5-0.
Την ίδια ώρα οι Πέλικανς με το δίδυμο Γουίλιαμσον και Φιάρς βρήκαν τη λύση απέναντι στους Σακραμέντο Κινγκς, επικρατώντας 132-120 και οι Χοκς λύγισαν δύσκολα τους Κάβαλιερς με 114-111.
Την κορυφή του σημερινού Top 10 κατέκτησε με ένα εντυπωσιακό κάρφωμα ο 19χρονος Έικαφ Τζρ. των Σακραμέντο Κινγκς