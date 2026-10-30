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Κοντά στον Τζαμπάρι Πάρκερ η Μπασκόνια

Η Μπασκόνια βρίσκεται σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις με τον Τζαμπάρι Πάρκερ, σύμφωνα με ισπανικό δημοσίευμα.

Κοντά στον Τζαμπάρι Πάρκερ η Μπασκόνια
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Την περίπτωση του Τζαμπάρι Πάρκερ εξετάζει σοβαρά η Μπασκόνια, η οποία βρίσκεται σε αναζήτηση λύσεων για την ενίσχυση της front line της. Ο Αμερικανός φόργουορντ παραμένει ελεύθερος μετά την αποχώρησή του από την Παρτίζαν και δεν αποκλείεται να συνεχίσει την καριέρα του στο ισπανικό πρωτάθλημα.

Σύμφωνα με το ισπανικό «Encestando», οι επαφές ανάμεσα στις δύο πλευρές έχουν προχωρήσει, με τις διαπραγματεύσεις να βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο. Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη συμφωνία.

Η Μπασκόνια θέλει να ενισχύσει τις επιλογές της κοντά στο καλάθι, ειδικά μετά τον τραυματισμό του Τάντας Σεντεκέρσκις. Παράλληλα, η ομάδα αναζητά και έναν σέντερ, προκειμένου να αποκτήσει μεγαλύτερο βάθος και περισσότερες λύσεις στο rotation της.

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