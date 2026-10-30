Carabao Cup: Η Έβερτον νίκησε τη Νιούκαστλ με 3-1 και προκρίθηκε στους «8»

Η Έβερτον πανηγύρισε μια σημαντική πρόκριση στα προημιτελικά του Carabao Cup, αφήνοντας εκτός συνέχειας τη Νιούκαστλ με εμφατική νίκη 3-1. Τα «ζαχαρωτά» αξιοποίησαν τα λάθη των αντιπάλων τους, πήραν προβάδισμα δύο τερμάτων πριν από την ανάπαυλα και διαμόρφωσαν το τελικό αποτέλεσμα στο δεύτερο ημίχρονο.

Η Νιούκαστλ, η οποία είχε φτάσει στα προημιτελικά της διοργάνωσης στις τέσσερις προηγούμενες σεζόν και είχε κατακτήσει το τρόπαιο πριν από δύο χρόνια, δεν κατάφερε να συνεχίσει την πορεία της. Αντίθετα, η Έβερτον εξασφάλισε το εισιτήριο για τους «8», όπου θα βρει απέναντί της τη Φλίτγουντ.

Η εξέλιξη του αγώνα

Οι γηπεδούχοι άνοιξαν το σκορ στο 34ο λεπτό, όταν η πίεση του Τζορτζ ανάγκασε τον Ντέτιτς σε λάθος. Ο Χάκνεϊ αξιοποίησε την ευκαιρία και έδωσε την κατάλληλη πάσα στον Γκάρνερ, ο οποίος έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 1-0.

Η Έβερτον συνέχισε να εκμεταλλεύεται τις αδυναμίες της αντίπαλης άμυνας και λίγο πριν από την ολοκλήρωση του πρώτου ημιχρόνου διπλασίασε τα τέρματά της. Μετά από νέο λάθος της Νιούκαστλ, ο Μπάρεϊ έβγαλε τη σέντρα και ο Χάκνεϊ με σουτ στην κίνηση διαμόρφωσε το 2-0.

Στο 69', ο Μπάρι έβαλε τέλος στις όποιες ελπίδες της Νιούκαστλ για επιστροφή στο παιχνίδι. Ο Γκάρνερ συνεργάστηκε με τον Ντιούσμπερι-Χολ, ο οποίος τροφοδότησε τον Μπάρι, και ο τελευταίος με εξαιρετικό πλασέ ανέβασε τον δείκτη του σκορ στο 3-0, σημειώνοντας το τέταρτο γκολ του στη διοργάνωση.

Η Νιούκαστλ κατάφερε να μειώσει στο 88ο λεπτό με τον Μπερν, όμως το γκολ δεν άλλαξε την έκβαση της αναμέτρησης. Αμέσως μετά, η ένταση ανέβηκε επικίνδυνα, καθώς ο Μπερν προσπάθησε να πάρει γρήγορα την μπάλα από τα δίχτυα και ακολούθησε επεισόδιο με τον Πίκφορντ και τον Ζοέλιντον. Η κατάσταση κλιμακώθηκε, με τον Τρακόφσκι να εμπλέκεται στη σύρραξη.

Το επεισόδιο έληξε με την παρέμβαση των ψυχραιμότερων και την επίδειξη τριών κίτρινων καρτών. Το τελευταίο σφύριγμα βρήκε την Έβερτον νικήτρια με 3-1 και με εξασφαλισμένη θέση στα προημιτελικά του Carabao Cup.

Εβερτον (Μόγιες): Πίκφορντ, Ρολ, Ταρκόβσκι, Ο'Μπράιαν, Μικολένκο (86' Μέτλαντ-Νιλς), Χάκνεϊ (65' Αρμστρονγκ), Γκάρνερ, Ντίμπλινγκ (77' Τζόνσον), Ντιούσμπερι-Χολ (86' Νόργκααρντ), Τζορτζ (77' Αλκαράθ), Μπάρι.

Νιουκάστλ (Γιάσλε): Χόρνισεκ, Ντέντιτς, Σαρ, Μπερν, Χολ, Ράμσεϊ (46' Ζοέλιντον), Νίκο (81' Στερ), Μέρφι (67' Μέρφι), Γουίλοκ, Μπαρνς (46' Ελάνγκα), Οσούλα (46' Γουίσα).