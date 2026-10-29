Μακάμπι - Παρί 94-99: Πήραν το θρίλερ οι Γάλλοι και έκαναν το 2/2 στη διαβολοβδομάδα

Η Παρί πανηγύρισε ένα σημαντικό εκτός έδρας αποτέλεσμα, καθώς επικράτησε με 99-94 της Μακάμπι Τελ Αβίβ για την ένατη αγωνιστική της EuroLeague. Αυτή ήταν η τρίτη νίκη των Γάλλων στη διοργάνωση, αλλά και η δεύτερη συνεχόμενη μακριά από την έδρα τους, μετά το θετικό αποτέλεσμα απέναντι στην Ντουμπάι.

Ο Ναντίρ Ιφί ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής για την ομάδα του Λεφέβρ, η οποία έδειξε χαρακτήρα σε μια αναμέτρηση που κρίθηκε στις λεπτομέρειες. Από την άλλη πλευρά, η Μακάμπι δεν κατάφερε να αξιοποιήσει την έδρα της και γνώρισε ακόμη μία ήττα, πέφτοντας στο 2-7.

Η εξέλιξη του αγώνα

Η Παρί μπήκε πιο δυνατά στην αναμέτρηση και, με καλύτερες επιλογές στις δύο πλευρές του παρκέ, έκλεισε την πρώτη περίοδο με προβάδισμα 25-17. Η Μακάμπι, ωστόσο, αντέδρασε στη συνέχεια, βελτίωσε την αμυντική της λειτουργία και περιόρισε την επιθετική δραστηριότητα των φιλοξενούμενων.

Η αντεπίθεση των Ισραηλινών αποτυπώθηκε στο επιμέρους 19-10 της δεύτερης περιόδου, με αποτέλεσμα να πάνε στα αποδυτήρια προηγούμενοι με 36-35. Ο Σόρκιν είχε σημαντική παρουσία για τη Μακάμπι, ενώ ο Ιφί αποτελούσε το βασικό επιθετικό σημείο αναφοράς της Παρί.

Στο δεύτερο ημίχρονο, οι δύο ομάδες συνέχισαν να συμβαδίζουν στο σκορ, χωρίς καμία να καταφέρει να αποκτήσει διαφορά ασφαλείας. Οι Μπρισέτ, Κλαρκ και Κόλσον έδωσαν λύσεις στη Μακάμπι, πλαισιώνοντας τον Σόρκιν, ενώ για την Παρί οι Ιφί και Ετιέν είχαν καθοριστικό ρόλο στην επιθετική λειτουργία της.

Το τρίτο δεκάλεπτο ολοκληρώθηκε με τις δύο ομάδες ισόπαλες στους 65 πόντους, προμηνύοντας ένα δραματικό φινάλε.

Στην τελευταία περίοδο, η Παρί αποδείχθηκε πιο αποτελεσματική στις κρίσιμες κατοχές και βρήκε μεγάλα σουτ στα τελευταία λεπτά. Έτσι, έφυγε από το Τελ Αβίβ με το υπέρ της 99-94, φτάνοντας τις τρεις νίκες στη διοργάνωση και αφήνοντας τη Μακάμπι στο 2-7.