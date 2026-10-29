ΠΑΟΚ: Θλάση υπέστη ο Μιχαηλίδης

Πρόβλημα προέκυψε στον ΠΑΟΚ με τον Γιάννη Μιχαηλίδη, καθώς οι ιατρικές εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε μετά τον τραυματισμό του στο παιχνίδι με τον ΟΦΗ έδειξαν θλάση πρώτου προς δεύτερου βαθμού.

Η συγκεκριμένη εξέλιξη καθιστά ιδιαίτερα δύσκολη την παρουσία του Έλληνα κεντρικού αμυντικού στο εκτός έδρας ντέρμπι με τον Ολυμπιακό, που είναι προγραμματισμένο για την Κυριακή 8 Νοεμβρίου.

Ο πιθανότερος χρονικός ορίζοντας για την επιστροφή του στους αγωνιστικούς χώρους τοποθετείται μετά την ολοκλήρωση της διακοπής των πρωταθλημάτων για τις υποχρεώσεις των εθνικών ομάδων, με την πορεία της αποκατάστασής του να καθορίζει το ακριβές χρονοδιάγραμμα.

Υπενθυμίζεται πως ο ΠΑΟΚ πρόσφατα ανακοίνωσε την επέκταση της συνεργασίας του με τον 25χρονο αμυντικό έως το 2030.