Κύπελλο Ελλάδας: Ο Ατρόμητος βάζει πίεση σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό πριν από το ντέρμπι

Η επικράτηση του Ατρομήτου με 3-1 στην έδρα του Βόλου έδωσε νέο ενδιαφέρον στη μάχη για την πρώτη τετράδα της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας, με την τελευταία αγωνιστική να αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία. Το αποτέλεσμα στο Πανθεσσαλικό δεν ενίσχυσε μόνο τις πιθανότητες των Περιστεριωτών για πρόκριση, αλλά έφερε στο προσκήνιο και νέα δεδομένα ενόψει της αναμέτρησης του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό στο «Γ. Καραϊσκάκης».

Ο Ατρόμητος έχει συγκεντρώσει έξι βαθμούς, με απολογισμό τερμάτων 4-2, και στην τελευταία αγωνιστική θα αντιμετωπίσει τον Νέστο Χρυσούπολης. Εφόσον πάρει ακόμη μία νίκη, θα φτάσει τους εννέα βαθμούς και θα διεκδικήσει τις πιθανότητές του για μια θέση στην πρώτη τετράδα, με τη διαφορά τερμάτων να μπορεί να αποδειχθεί καθοριστική. Σε αυτό το πλαίσιο, το αποτέλεσμα του ντέρμπι ανάμεσα στους δύο «αιώνιους» αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς μια ήττα μπορεί να περιπλέξει την προσπάθεια του ηττημένου για απευθείας πρόκριση.

Από την πλευρά του, ο ΠΑΟΚ κρατά την τύχη του στα χέρια του, καθώς με νίκη απέναντι στην Καλαμάτα θα εξασφαλίσει θέση στην πρώτη τετράδα, με την ακριβή κατάταξή του να εξαρτάται και από τα υπόλοιπα αποτελέσματα. Η δεύτερη θέση θα κριθεί, μεταξύ άλλων, από τη διαφορά τερμάτων, ενώ η πρωτιά απαιτεί έναν συνδυασμό αποτελεσμάτων και μια ευρεία επικράτηση επί της ομάδας της Μεσσηνίας.

Η ΑΕΚ, από την άλλη, βρίσκεται σε ευνοϊκή θέση στη σχετική μάχη, έχοντας σημαντικό προβάδισμα στη διαφορά τερμάτων. Η Ένωση αντιμετωπίζει τον Αστέρα Τρίπολης στη Νέα Φιλαδέλφεια και με νίκη θα έχει ισχυρό προβάδισμα για την εξασφάλιση μιας θέσης στην τετράδα, χωρίς να χρειάζεται να περιμένει τα αποτελέσματα των ανταγωνιστών της.

Τέλος, η Καλαμάτα χρειάζεται νίκη απέναντι στον ΠΑΟΚ, αλλά και απώλειες βαθμών από τουλάχιστον έναν εκ των ΑΕΚ και Ατρομήτου, προκειμένου να διατηρήσει ζωντανές τις ελπίδες της για την πρώτη τετράδα. Σε διαφορετική περίπτωση, θα συνεχίσει την πορεία της στη διοργάνωση μέσω των πλέι οφ.

Με την τελευταία αγωνιστική να πλησιάζει, τα περιθώρια στενεύουν και κάθε αποτέλεσμα μπορεί να αλλάξει τις ισορροπίες. Ο Ατρόμητος έχει πλέον μπει δυνατά στο παιχνίδι της πρόκρισης, ενώ το ντέρμπι στο Φάληρο αναμένεται να παίξει σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση της τελικής κατάταξης.

5η αγωνιστική:

Άρης - Πανσερραϊκός

Ατρόμητος - Νέστος Χρυσούπολης

Καλαμάτα - ΠΑΟΚ

Κηφισιά - ΑΕΛ

Νίκη Βόλου - Μαρκό

Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός

ΟΦΗ - Βόλος

ΑΕΚ - Αστέρας AKTOR

Η βαθμολογία:

Κριτήρια ισοβαθμίας:

Σε περίπτωση που προκύπτει ισοβαθμία ομάδων, τότε για τις ομάδες που ισοβαθμούν συντάσσεται νέος, βοηθητικός, πίνακας με τα ακόλουθα, κατά σειρά, κριτήρια: