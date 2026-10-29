Ποέτα: «Να χτίσουμε πάνω στην πρόοδο που έχουμε σημειώσει»

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Αρμάνι Μιλάνο για την ένατη αγωνιστική της EuroLeague. Από την πλευρά της ιταλικής ομάδας, ο Πέπε Ποέτα αναγνώρισε τον βαθμό δυσκολίας της αναμέτρησης, επισημαίνοντας πως οι παίκτες του θα πρέπει να συνεχίσουν να βελτιώνονται και να στηριχθούν στα θετικά στοιχεία που έχουν παρουσιάσει τις τελευταίες εβδομάδες.

Όσα δήλωσε ο Ποέτα:

«Θα αντιμετωπίσουμε τους εν ενεργεία πρωταθλητές εκτός έδρας, γεγονός που αρκεί για να καταλάβει κανείς τι είδους παιχνίδι μας περιμένει. Στα τελευταία δύο παιχνίδια, είχαμε εξαιρετική προσέγγιση τόσο σε πνευματικό όσο και σε σωματικό επίπεδο. Τώρα, ήρθε η ώρα να χτίσουμε πάνω στην πρόοδο που έχουμε σημειώσει και να την αξιοποιήσουμε, επιδιώκοντας να ολοκληρώσουμε το παιχνίδι με καλύτερο τρόπο και να διατηρήσουμε τη συνέπειά μας καθ' όλη τη διάρκεια των 40 λεπτών».