Ερυθρός Αστέρας - Μπάγερν 103-73: Ισοπέδωσε με κατοστάρα τους Γερμανούς

Ο Ερυθρός Αστέρας πραγματοποίησε εντυπωσιακή εμφάνιση στο Βελιγράδι και δεν άφησε περιθώρια αντίδρασης στην Μπάγερν Μονάχου, την οποία νίκησε με 103-73 για την ένατη αγωνιστική της EuroLeague.

Η ομάδα του Ίμπον Ναβάρο επέβαλε από νωρίς τον ρυθμό της, πήρε σημαντικό προβάδισμα από το πρώτο ημίχρονο και διατήρησε τον απόλυτο έλεγχο μέχρι το φινάλε, φτάνοντας σε μια ευρεία επικράτηση.

Μεγάλος πρωταγωνιστής για τους γηπεδούχους ήταν ο Τσίμα Μονέκε, ο οποίος ολοκλήρωσε τον αγώνα με 15 πόντους, 5 ριμπάουντ και 5 ασίστ, συμβάλλοντας ουσιαστικά σε όλους τους τομείς του παιχνιδιού.

Ιδιαίτερη εντύπωση προκάλεσε και ο Κρίστιαν Κολόκο. Ο ψηλός του Ερυθρού Αστέρα κυριάρχησε κοντά στο καλάθι, καταγράφοντας πέντε τάπες μέσα σε μόλις 11 λεπτά συμμετοχής στο πρώτο ημίχρονο. Σημαντική ήταν και η συνεισφορά των Νουόρα, Κάρτερ, Οτζελέγιε και Μπάτλερ, οι οποίοι σημείωσαν διψήφιο αριθμό πόντων και βοήθησαν την ομάδα τους να φτάσει με άνεση στη νίκη.

Από την πλευρά της Μπάγερν, ο Ουάσινγκτον ήταν ο πρώτος σκόρερ με 16 πόντους, ενώ ο Νόρις πρόσθεσε 14, χωρίς ωστόσο να καταφέρουν να αποτρέψουν τη βαριά ήττα της γερμανικής ομάδας.

Τα δεκάλεπτα: 19-15, 48-31, 79-54, 103-73.