Η ανακοίνωση της ΕΟΕ για την εκπροσώπηση της ΕΟΚ

Η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή εξέδωσε ανακοίνωση σχετικά με την εκπροσώπηση της ΕΟΚ, παρουσιάζοντας το χρονοδιάγραμμα των ενεργειών της.

Η ανακοίνωση της ΕΟΕ για την εκπροσώπηση της ΕΟΚ
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Η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή (ΕΟΕ) εξέδωσε επίσημη ανακοίνωση για τις εξελίξεις που αφορούν την εκπροσώπηση της ΕΟΚ, παραθέτοντας αναλυτικά το χρονοδιάγραμμα των ενεργειών της και υπογραμμίζοντας ότι τηρήθηκαν οι προβλεπόμενες θεσμικές διαδικασίες.

Η ανακοίνωση της ΕΟΕ:

«Μακριά από σκοπιμότητες και δημιουργία εντυπώσεων, η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή (ΕΟΕ) προχωρά στην πλήρη και υπεύθυνη ενημέρωση της κοινής γνώμης. Με απόλυτο σεβασμό στον ελληνικό αθλητισμό, στους αθλητές μας και στους φιλάθλους, παραθέτουμε την αλληλουχία των πρόσφατων γεγονότων που αποκαλύπτουν την πραγματικότητα, και επιβεβαιώνουν πέρα από κάθε αμφισβήτηση την θεσμική λειτουργία της Επιτροπής:

Ως γνωστόν, την Κυριακή 25-10-2026, απολογήθηκε στον ανακριτή ο έως τότε Πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης (ΕΟΚ) κ. Λιόλιος, η δε απόφαση της προσωρινής κράτησής του ελήφθη περί τις 10μ.μ. της ίδιας ημέρας.

Την Δευτέρα 26 Οκτωβρίου 2026 ζήτησε με επιστολή της προς την ΕΟΚ επίσημη έγγραφη ενημέρωση σχετικά με την εφεξής εκπροσώπηση της Ομοσπονδίας στην ΕΟΕ.

Το βράδυ της Τρίτης 27 Οκτωβρίου 2026, η ΕΟΚ, απαντώντας στην επιστολή της ΕΟΕ, της γνωστοποίησε επισήμως, ότι ο κ. Λιόλιος είχε παραιτηθεί από τη θέση του εκπροσώπου της και ότι είχε καλέσει τον αναπληρωματικό εκπρόσωπό της κ. Παναγιώτη Φασούλα, να αναλάβει καθήκοντα, σύμφωνα με τις αρχαιρεσίες της Ομοσπονδίας της 15.09.2024.

Καθίσταται, συνεπώς, σαφές προς κάθε κατεύθυνση, ότι η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή ενήργησε αμελλητί, σύμφωνα με το Καταστατικό της και την κείμενη νομοθεσία, τηρώντας την προβλεπόμενη διαδικασία και εξαντλώντας τα περιθώρια άσκησης των αρμοδιοτήτων της».

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