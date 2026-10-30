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Serie A: Πεντάρα της Φροζινόνε στη Λέτσε, από έναν βαθμό Φιορεντίνα και Αταλάντα

Η Φιορεντίνα ανέτρεψε το εις βάρος της σκορ απέναντι στην Αταλάντα, όμως δεν κατάφερε να κρατήσει το προβάδισμά της και οι δύο ομάδες αναδείχθηκαν ισόπαλες με 2-2. Την ίδια ώρα, η Φροζινόνε συνέτριψε τη Λέτσε με 5-1.

Serie A: Πεντάρα της Φροζινόνε στη Λέτσε, από έναν βαθμό Φιορεντίνα και Αταλάντα
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Η 9η αγωνιστική της Serie A ολοκληρώθηκε με δύο αναμετρήσεις που προσέφεραν πλούσιο θέαμα, καθώς η Φιορεντίνα και η Αταλάντα έμειναν στο 2-2, ενώ η Φροζινόνε πανηγύρισε εμφατική νίκη με 5-1 απέναντι στη Λέτσε.

Φιορεντίνα – Αταλάντα 2-2

Η Φιορεντίνα έφτασε κοντά στη δεύτερη νίκη της στη φετινή Serie A, όμως η Αταλάντα βρήκε τον τρόπο να φύγει με τον βαθμό της ισοπαλίας από τη Φλωρεντία, σε ένα παιχνίδι με εναλλαγές στο σκορ.

Οι φιλοξενούμενοι πήραν το προβάδισμα στο 41ο λεπτό, όταν ο Ζαλέφσκι δημιούργησε και ο Ντε Κετελάρε έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 0-1.

Η απάντηση των «Βιόλα» ήρθε στο 53'. Ο Χιμένεθ έβγαλε εξαιρετική σέντρα στην πλάτη της άμυνας και ο Ενζιέ με εντυπωσιακή κεφαλιά ισοφάρισε σε 1-1.

Οκτώ λεπτά αργότερα, στο 61', ο Ζοάο Μάριο επιχείρησε σουτ έξω από την περιοχή και, με τη βοήθεια της τύχης, έδωσε το προβάδισμα στη Φιορεντίνα.

Η Αταλάντα, ωστόσο, δεν είχε πει την τελευταία της λέξη. Στο 74ο λεπτό, ο Ντε Κετελάρε έγινε δημιουργός και ο Ζαλέφσκι εκτέλεσε τον Ντε Χέα με ωραίο συρτό σουτ, διαμορφώνοντας το τελικό 2-2 και στερώντας από τους γηπεδούχους τη δυνατότητα να πανηγυρίσουν το δεύτερο τρίποντό τους στη σεζόν.

Φροζινόνε – Λέτσε 5-1

Εντυπωσιακή ήταν η Φροζινόνε, η οποία επιβλήθηκε με το ευρύ 5-1 της Λέτσε, επιβεβαιώνοντας την εξαιρετική αγωνιστική της εικόνα.

Ο Τσιτσέλα άνοιξε το σκορ στο 25', ενώ ο Καλό έδωσε ακόμη μεγαλύτερο προβάδισμα στους γηπεδούχους στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου.

Στο δεύτερο μέρος, ο Ραιμόντο ανέβασε τον δείκτη του σκορ στο 3-0 στο 59' και ο Μπιρλιτζέα πρόσθεσε ακόμη δύο γκολ, στο 72' και στο 90+2', ολοκληρώνοντας τον θρίαμβο της ομάδας του.

Η Λέτσε κατάφερε να πετύχει το γκολ της τιμής στο 82ο λεπτό με τον Μοντέιρο, χωρίς να μπορέσει να αλλάξει την εικόνα της αναμέτρησης.

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