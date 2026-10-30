Η Μάλαγα έκανε δικό της τον Κέβιν Νοξ

Η Μάλαγα ολοκλήρωσε μια σημαντική μεταγραφική κίνηση, ανακοινώνοντας την απόκτηση του Κέβιν Νοξ, ο οποίος ετοιμάζεται να ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο στην καριέρα του, αυτή τη φορά στην Ευρώπη.

Ο 27χρονος Αμερικανός φόργουορντ είχε επιλεγεί στο Νο. 9 του NBA Draft το 2018 από τους Νιου Γιορκ Νικς και πλέον θα αγωνιστεί για πρώτη φορά εκτός Ηνωμένων Πολιτειών, φορώντας τη φανέλα της ισπανικής ομάδας. Με τη Μάλαγα θα συμμετάσχει τόσο στο ισπανικό πρωτάθλημα ACB όσο και στο Basketball Champions League.

Στην πορεία του στο NBA, ο Νοξ κατέγραψε συνολικά 320 συμμετοχές, έχοντας μέσο όρο 7,3 πόντους, 2,8 ριμπάουντ και 0,7 ασίστ ανά αγώνα. Εκτός από τους Νικς, αγωνίστηκε επίσης στους Ατλάντα Χοκς, Ντιτρόιτ Πίστονς, Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς και Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς.

Την περασμένη σεζόν, ο Αμερικανός φόργουορντ αγωνίστηκε στην G-League, προτού αποφασίσει να κάνει το υπερατλαντικό ταξίδι για λογαριασμό της Μάλαγα, η οποία προσθέτει στο ρόστερ της έναν παίκτη με σημαντική εμπειρία από το κορυφαίο πρωτάθλημα μπάσκετ του κόσμου.