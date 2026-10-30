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Ολυμπιακός - Αρμάνι Μιλάνο: Να κλείσει ιδανικά τη διαβολοβδομάδα - Η ώρα και το κανάλι

Για το 2/2 στη διαβολοβδομάδα, ο Ολυμπιακός υποδέχεται την Αρμάνι Μιλάνο στη Sunel Arena. Η ώρα και το κανάλι του αγώνα.

Ολυμπιακός - Αρμάνι Μιλάνο: Να κλείσει ιδανικά τη διαβολοβδομάδα - Η ώρα και το κανάλι
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Ο Ολυμπιακός υποδέχεται την Αρμάνι Μιλάνο στη Sunel Arena για την ένατη αγωνιστική της EuroLeague. Οι «ερυθρόλευκοι» θέλουν να δώσουν συνέχεια στις νίκες (κέρδισαν τη Μπεσίκτας 81-73).

Για τον Ολυμπιακό, το κλειδί θα βρίσκεται στην αμυντική προσήλωση, στον έλεγχο των ριμπάουντ και στη σωστή κυκλοφορία της μπάλας. Η πίεση πάνω στους δημιουργούς της Αρμάνι, ο περιορισμός των ελεύθερων σουτ και η αποφυγή των λαθών θα είναι στοιχεία καθοριστικά για την εξέλιξη της αναμέτρησης.

Παράλληλα, η αξιοποίηση των επιθετικών επιλογών και η αποτελεσματικότητα κοντά στο καλάθι μπορούν να δώσουν στους Πειραιώτες το πλεονέκτημα που χρειάζονται.

Απέναντί της, η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα θα βρει την Αρμάνι Μιλάνο, η οποία διαθέτει εμπειρία και ποιότητα, ικανή να τιμωρήσει κάθε αμυντική αδράνεια. Γι’ αυτό το λόγο, ο Ολυμπιακός γνωρίζει πως δεν υπάρχουν περιθώρια εφησυχασμού σε μια διοργάνωση όπου οι ισορροπίες είναι λεπτές και κάθε κατοχή μπορεί να αποδειχθεί καθοριστική.

Το τζάμπολ του αγώνα είναι προγραμματισμένο στις 21:15, με τηλεοπτική κάλυψη από Novasports Prime.

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