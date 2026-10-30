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NBA: Συνεχίζεται το «τρενάκι» των Γκρίζλις - Εντυπωσιακός Ζάιον καθάρισε για τους Πέλικανς

Δείτε όλα τα αποτελέσματα της βραδιάς στον μαγικό κόσμο του ΝΒΑ 

NBA: Συνεχίζεται το «τρενάκι» των Γκρίζλις - Εντυπωσιακός Ζάιον καθάρισε για τους Πέλικανς
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Οι Ατλάντα Χοκς πανηγύρισαν σημαντική νίκη απέναντι στους Κλίβελαντ Καβαλίερς με 114-111, έχοντας ως μεγάλους πρωταγωνιστές τους Ονιέκα Οκόνγκου, Νίκεϊλ Αλεξάντερ-Γουόκερ και Άαρον Γουίγκινς.

Ο Οκόνγκου πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση με 29 πόντους, έχοντας 4/6 τρίποντα, και 12 ριμπάουντ. Ο Αλεξάντερ-Γουόκερ πρόσθεσε 25 πόντους με 4/12 έξω από τα 7,25 μ., ενώ ο Γουίγκινς ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 7 ριμπάουντ, συνεισφέροντας επίσης επιθετικά.

Από την πλευρά του Κλίβελαντ, ο Τζέιμς Χάρντεν είχε 24 πόντους, 5 ριμπάουντ και 4 ασίστ, με 3/8 τρίποντα, ενώ ο Ντόνοβαν Μίτσελ σταμάτησε στους 22 πόντους, έχοντας μόλις 1/9 από την περιφέρεια. Ο Μάριο Χεζόνια μέτρησε 10 πόντους με 2/3 τρίποντα και 6 ριμπάουντ.

Επιβλητικοί οι Πέλικανς, triple-double ο Φίαρς

Οι Νιου Όρλιανς Πέλικανς επικράτησαν των Σακραμέντο Κινγκς με 132-120, με τους Ζάιον Γουίλιαμσον και Τζερεμάια Φίαρς να ξεχωρίζουν. Ο Γουίλιαμσον ολοκλήρωσε το παιχνίδι με 22 πόντους, 6 ριμπάουντ, 2 ασίστ και 5 κλεψίματα, ενώ ο Φίαρς άγγιξε το triple-double, έχοντας 22 πόντους, 8 ριμπάουντ και 13 ασίστ, με 3/5 τρίποντα.

Για τους Κινγκς, ο Ντάριους Άκαφ ήταν εντυπωσιακός με 34 πόντους και 14 ασίστ, όμως η εμφάνισή του δεν ήταν αρκετή για να αποτρέψει την ήττα της ομάδας του.

Στο 5-0 οι Γκρίζλις

Οι Μέμφις Γκρίζλις πέρασαν με άνεση από την έδρα των Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς, επικρατώντας με 124-103 και διατηρώντας το αήττητό τους, με ρεκόρ 5-0.

Το Μέμφις παρουσίασε επιθετικό πλουραλισμό, έχοντας οκτώ παίκτες με διψήφιο αριθμό πόντων. Ξεχώρισε ο Κάμερον Μπούζερ, ο οποίος κατέγραψε triple-double με 18 πόντους, 12 ριμπάουντ και 12 ασίστ. Για το Πόρτλαντ, ο Ντένι Άβντιγια ήταν ο πρώτος σκόρερ με 24 πόντους.

Τα αποτελέσματα της βραδιάς

Χοκς – Καβαλίερς 114-111

Πέλικανς – Κινγκς 132-120

Μπλέιζερς – Γκρίζλις 103-124

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