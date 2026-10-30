· Σπόρτινγκ Λισαβόνας

Πού θα δείτε τη Σπόρτινγκ των Ιωαννίδη, Βαγιαννίδη και όλη την Ευρωπαϊκή δράση - Ώρες και κανάλια

Οι τηλεοπτικές μεταδόσεις των σημαντικότερων ποδοσφαιρικών αναμετρήσεων της ημέρας 

Πού θα δείτε τη Σπόρτινγκ των Ιωαννίδη, Βαγιαννίδη και όλη την Ευρωπαϊκή δράση - Ώρες και κανάλια
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Μπορεί στην Ελλάδα να μην έχουμε ποδοσφαιρική δράση, αφού ολοκληρώθηκαν οι αγώνες του Κυπέλλου και οι ομάδες προετοιμάζονται για την 9η αγωνιστική της Super League, ωστόσο το «μενού» προσφέρει πλούσιο θέαμα με... Ελληνικό άρωμα.

Η Σπόρτινγκ Λισαβόνας των Φώτη Ιωαννίδη και Γιώργου Βαγιαννίδη ευελπιστεί να αφήσει πίσω της την ήττα - σοκ με 1-2 εντός έδρας από την Ακαντόμικο Βισέου για το πρωτάθλημα και να επανέλθει στις νίκες, αγωνιζόμενη εκτός έδρας με την Κάζα Πία.

Η αναμέτρηση έχει οριστεί για τις 22:15 και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το Magenta Sport 2.

Επίσης, στις 22:00 έχει οριστεί η σέντρα για την αναμέτρηση της Βιγιαρεάλ με την Εσπανιόλ για την La Liga, με το παιχνίδι να μεταδίδεται από το Magenta Sport 3.

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