Συγκλονιστικές μαρτυρίες για το στημένο σχολικό παιχνίδι - «Βιάσανε τις ψυχές μας»

Γονείς και μαθητές που βίωσαν τον περίφημο στημένο αγώνα μεταξύ σχολείου της Πάτρας και της Θεσσαλονίκης έσπασαν τη σιωπή τους μετά τις σοκαριστικές εξελίξεις στο χώρο του Ελληνικού μπάσκετ 

Συγκλονιστικές μαρτυρίες για το στημένο σχολικό παιχνίδι - «Βιάσανε τις ψυχές μας»
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Συγκλονιστικές είναι οι μαρτυρίες τόσο γονέων όσο και παιδιών για το στημένο σχολικό παιχνίδι μεταξύ σχολείου της Πάτρας και της Θεσσαλονίκης που έχει βρεθεί στο επίκεντρο λόγω του πρωτοφανούς σκανδάλου που έχει ξεσπάσει στο Ελληνικό μπάσκετ.

Χαρακτηριστική είναι η μαρτυρία γονέα που μιλώντας στο MEGA αποκάλυψε ότι παιδιά και γονείς μαζεύτηκαν σε σπίτι για να δουν ξανά τον αγώνα, μεταφέροντας τα συναισθήματα που είχαν τα παιδιά μετά το ματς της ντροπής.

«Τα παιδιά πικράθηκαν πάρα πολύ. Μαζευτήκαμε όλοι στο σπίτι μου και είδαμε το παιχνίδι 200 φορές», ανέφερε αρχικά ο γονέας, ενώ στη συνέχεια αποκάλυψε τι της είπε φίλος του γιου της, με τα λόγια να προκαλούν ανατριχίλα: «Κυρία Ζωή, βιάσανε τις ψυχές μας».

Στη συνέχεια μαθητής από το σχολείο της Θεσσαλονίκης, αναφέρθηκε στις προσπάθειες που έγιναν από την αρχή για να αναδειχθεί το θέμα, όμως αρχικά οι ενστάσεις αντιμετωπίζονταν ως θεωρίες συνωμοσίας, καθώς αποδίδονταν σε κακή διαιτησία.

«Από τότε το σχολείο κινήθηκε, έκανε κάποιες προσπάθειες να φανεί ότι υπάρχει όντως μία αδικία. Το οποίο πλέον βγήκε και στη φόρα. Τότε απλά ήταν θεωρίες συνωμοσίας. Ήταν ότι και καλά δεν σφύριξαν καλά οι διαιτητές. Εν τέλει ισχύει κάτι άλλο. Όπως φαίνεται τουλάχιστον», ανέφερε.

Ο μαθητής αναφέρθηκε και στην διαιτησία του αγώνα, τονίζοντας ότι ήταν πρωτοφανή αυτά που βίωσε: «Δεν έχω δει ποτέ παρόμοια διαιτησία, τόσο αισχρή δηλαδή. Το ότι αδικείς παιδιά και ότι στήνεις αγώνες παιδιών είναι τραγικό».

Η απάντηση από το σχολείο της Πάτρας

Aπό την πλευρά του το σχολείο της Πάτρας δίνει την δική του εκδοχή, αφού μαθητής απορρίπτει το ενδεχόμενο η επικράτηση της ομάδας του να οφείλεται σε προσυνεννόηση ή χειραγώγηση της αναμέτρησης...

«Κανείς δεν ξέρει αν αληθεύουν αυτά που λέγονται. Όπου και να πάμε ακούμε για αυτά. Μας ρωτάνε συμμαθητές, διάφορα άλλα παιδιά. Ας πιστεύει ο καθένας ό,τι νομίζει. Πολλά από αυτά που γράφονται δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Σε καμία περίπτωση δεν πιστεύω ότι η ομάδα μας κέρδισε επειδή ήταν ένα στημένο παιχνίδι. Είμαστε μία πολύ καλή ομάδα και κερδίσαμε με την αξία μας», δήλωσε.

Ο μαθητής υπογράμμισε ακόμη ότι οι παίκτες δεν έχουν γνώση ή εμπλοκή στις καταγγελλόμενες ενέργειες. Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι οι σχέσεις μεταξύ των παιδιών των δύο σχολείων παραμένουν καλές.

«Εμείς τα παιδιά είμαστε τελείως εκτός από αυτό που γίνεται. Δηλαδή εμείς και αν δεν ξέρουμε τίποτα. Και αν ξέραμε θα ήμασταν οι τελευταίοι που θα το ξέραμε», ανέφερε, προσθέτοντας ότι οι μαθητές γνωρίζονται εδώ και χρόνια και αρκετοί είναι φίλοι μεταξύ τους.

Τα μόρια και το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα

Όσον αφορά τα πιθανά κίνητρα του στησίματος, μαθητής της ομάδας της Θεσσαλονίκης διατύπωσε την εκτίμηση ότι ενδέχεται να υπήρχε σύνδεση τόσο με τα μόρια που μπορούν να εξασφαλίσουν οι μαθητές μέσω αθλητικών διακρίσεων όσο και με τη συμμετοχή σε παγκόσμια σχολική διοργάνωση.

«Εγώ πιθανολογώ πως όλο αυτό έγινε και για τα μόρια και δεύτερον κυρίως έγινε πιστεύω για το παγκόσμιο πρωτάθλημα», υποστήριξε.

COMMENTS
LATEST NEWS
10:30 CHAMPIONS LEAGUE

Αντίπαλοι ΑΕΚ: Πλήγμα για την Κόμο - Χάνει για 5 εβδομάδες τον Κεν

10:19 ΜΠΑΣΚΕΤ

Συγκλονιστικές μαρτυρίες για το στημένο σχολικό παιχνίδι - «Βιάσανε τις ψυχές μας»

10:06 MVP

Dodge Viper, Corvette και BMW: Τα αυτοκίνητα του GTA VI βγαίνουν στο σφυρί

09:44 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Πού θα δείτε τη Σπόρτινγκ των Ιωαννίδη, Βαγιαννίδη και όλη την Ευρωπαϊκή δράση - Ώρες και κανάλια

09:27 NBA

NBA Top-10: Ο Έικαφ Τζούνιορ «πέταξε» στην κορυφή με εντυπωσιακό κάρφωμα

09:12 NBA

NBA: Συνεχίζεται το «τρενάκι» των Γκρίζλις - Εντυπωσιακός Ζάιον καθάρισε για τους Πέλικανς

08:51 MVP

Δεν αρκεί να κοιμάσαι 8 ώρες: Γιατί η σταθερότητα του ύπνου μετράει περισσότερο απ’ όσο νομίζεις

08:30 EUROLEAGUE

Ολυμπιακός - Αρμάνι Μιλάνο: Να κλείσει ιδανικά τη διαβολοβδομάδα - Η ώρα και το κανάλι

08:15 EUROLEAGUE

Αναντολού Εφές - Παναθηναϊκός AKTOR: Από την Πόλη ξεκινούν τα δύσκολα - Η ώρα και το κανάλι

07:29 ΜΠΑΣΚΕΤ

Η Μάλαγα έκανε δικό της τον Κέβιν Νοξ

02:19 EUROLEAGUE

Κοντά στον Τζαμπάρι Πάρκερ η Μπασκόνια

00:17 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Serie A: Πεντάρα της Φροζινόνε στη Λέτσε, από έναν βαθμό Φιορεντίνα και Αταλάντα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας