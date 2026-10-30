Συγκλονιστικές μαρτυρίες για το στημένο σχολικό παιχνίδι - «Βιάσανε τις ψυχές μας»

Συγκλονιστικές είναι οι μαρτυρίες τόσο γονέων όσο και παιδιών για το στημένο σχολικό παιχνίδι μεταξύ σχολείου της Πάτρας και της Θεσσαλονίκης που έχει βρεθεί στο επίκεντρο λόγω του πρωτοφανούς σκανδάλου που έχει ξεσπάσει στο Ελληνικό μπάσκετ.

Χαρακτηριστική είναι η μαρτυρία γονέα που μιλώντας στο MEGA αποκάλυψε ότι παιδιά και γονείς μαζεύτηκαν σε σπίτι για να δουν ξανά τον αγώνα, μεταφέροντας τα συναισθήματα που είχαν τα παιδιά μετά το ματς της ντροπής.

«Τα παιδιά πικράθηκαν πάρα πολύ. Μαζευτήκαμε όλοι στο σπίτι μου και είδαμε το παιχνίδι 200 φορές», ανέφερε αρχικά ο γονέας, ενώ στη συνέχεια αποκάλυψε τι της είπε φίλος του γιου της, με τα λόγια να προκαλούν ανατριχίλα: «Κυρία Ζωή, βιάσανε τις ψυχές μας».

Στη συνέχεια μαθητής από το σχολείο της Θεσσαλονίκης, αναφέρθηκε στις προσπάθειες που έγιναν από την αρχή για να αναδειχθεί το θέμα, όμως αρχικά οι ενστάσεις αντιμετωπίζονταν ως θεωρίες συνωμοσίας, καθώς αποδίδονταν σε κακή διαιτησία.

«Από τότε το σχολείο κινήθηκε, έκανε κάποιες προσπάθειες να φανεί ότι υπάρχει όντως μία αδικία. Το οποίο πλέον βγήκε και στη φόρα. Τότε απλά ήταν θεωρίες συνωμοσίας. Ήταν ότι και καλά δεν σφύριξαν καλά οι διαιτητές. Εν τέλει ισχύει κάτι άλλο. Όπως φαίνεται τουλάχιστον», ανέφερε.

Ο μαθητής αναφέρθηκε και στην διαιτησία του αγώνα, τονίζοντας ότι ήταν πρωτοφανή αυτά που βίωσε: «Δεν έχω δει ποτέ παρόμοια διαιτησία, τόσο αισχρή δηλαδή. Το ότι αδικείς παιδιά και ότι στήνεις αγώνες παιδιών είναι τραγικό».

Η απάντηση από το σχολείο της Πάτρας

Aπό την πλευρά του το σχολείο της Πάτρας δίνει την δική του εκδοχή, αφού μαθητής απορρίπτει το ενδεχόμενο η επικράτηση της ομάδας του να οφείλεται σε προσυνεννόηση ή χειραγώγηση της αναμέτρησης...

«Κανείς δεν ξέρει αν αληθεύουν αυτά που λέγονται. Όπου και να πάμε ακούμε για αυτά. Μας ρωτάνε συμμαθητές, διάφορα άλλα παιδιά. Ας πιστεύει ο καθένας ό,τι νομίζει. Πολλά από αυτά που γράφονται δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Σε καμία περίπτωση δεν πιστεύω ότι η ομάδα μας κέρδισε επειδή ήταν ένα στημένο παιχνίδι. Είμαστε μία πολύ καλή ομάδα και κερδίσαμε με την αξία μας», δήλωσε.

Ο μαθητής υπογράμμισε ακόμη ότι οι παίκτες δεν έχουν γνώση ή εμπλοκή στις καταγγελλόμενες ενέργειες. Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι οι σχέσεις μεταξύ των παιδιών των δύο σχολείων παραμένουν καλές.

«Εμείς τα παιδιά είμαστε τελείως εκτός από αυτό που γίνεται. Δηλαδή εμείς και αν δεν ξέρουμε τίποτα. Και αν ξέραμε θα ήμασταν οι τελευταίοι που θα το ξέραμε», ανέφερε, προσθέτοντας ότι οι μαθητές γνωρίζονται εδώ και χρόνια και αρκετοί είναι φίλοι μεταξύ τους.

Τα μόρια και το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα

Όσον αφορά τα πιθανά κίνητρα του στησίματος, μαθητής της ομάδας της Θεσσαλονίκης διατύπωσε την εκτίμηση ότι ενδέχεται να υπήρχε σύνδεση τόσο με τα μόρια που μπορούν να εξασφαλίσουν οι μαθητές μέσω αθλητικών διακρίσεων όσο και με τη συμμετοχή σε παγκόσμια σχολική διοργάνωση.

«Εγώ πιθανολογώ πως όλο αυτό έγινε και για τα μόρια και δεύτερον κυρίως έγινε πιστεύω για το παγκόσμιο πρωτάθλημα», υποστήριξε.