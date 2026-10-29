Λιόλιος Gate - Φασούλας: «Λένε σε διαιτητές ότι ο Λιόλιος θα είναι έξω σε 10 μέρες»

Συγκεκριμένα, ο Φασούλας ισχυρίστηκε ότι διαιτητές δέχονται τηλεφωνήματα, κατά τα οποία φέρεται να τους λέγεται πως ο Βαγγέλης Λιόλιος θα επιστρέψει σύντομα και ότι «η κανονικότητα θα συνεχιστεί».

«Ο κ. Λιόλιος θα είναι έξω σε 10 μέρες», είναι η φράση που, σύμφωνα με την καταγγελία του, μεταφέρεται στους διαιτητές, προκαλώντας νέα ερωτήματα για όσα συμβαίνουν στο ελληνικό μπάσκετ.

Ο πρώην διεθνής μπασκετμπολίστας αναφέρθηκε, παράλληλα, στον τρόπο με τον οποίο φέρεται να πραγματοποιήθηκαν οι ηλεκτρονικές διαδικασίες σε σώμα εκατοντάδων ατόμων, κάνοντας λόγο για ένα οργανωμένο δίκτυο διαιτητών.

«Γίνανε ηλεκτρονικά σε ένα σώμα 700, 750 ή και 650, όπου όπως λέει η δικογραφία είχαν ήδη δημιουργήσει ένα στρατό διαιτητών. Όπως έχουν και τώρα δηλαδή. Πρέπει να σας πω οτι παίρνουν τηλέφωνο διαιτητές και τους λένε “ο κ. Λιόλιος θα είναι έξω σε 10 μέρες, η κανονικότητα θα συνεχιστεί», είπε χαρακτηριστικά ο Φασούλας ο οποίος υποστήριξε ότι, αντίστοιχες πρακτικές εξακολουθούν να υπάρχουν.

Οι δηλώσεις του έρχονται σε μια περίοδο έντονων εξελίξεων στο ελληνικό μπάσκετ και ανοίγουν εκ νέου τη συζήτηση για τη λειτουργία της Ομοσπονδίας και τις σχέσεις της με τη διαιτησία, Και όλα αυτά για τον Βαγγέλη Λιόλιο που έχει κριθεί προφυλακιστέος, και με μία ΕΟΚ που βρίσκεται σε δυσμενή θέση μετά τα όσα έχουν συμβεί.

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