Super League: O Zότα Σίλβα αναδείχθηκε πολυτιμότερος παίκτης της εβδομάδας

Ο Ζότα Σίλβα με 68,3 βαθμούς αναδείχθηκε «Stoiximan Slgr Fantasy Player of the Week» για την 8η αγωνιστική στο επίσημο παιχνίδι fantasy του πρωταθλήματος, όπως σχετικά ανακοίνωσε η λίγκα.

O 27χρονος Πορτογάλος ακραίος επιθετικός της Ολυμπιακού πέτυχε χατ τρικ στη μεγάλη νίκη με 5-0 επί της Καλαμάτας, ενώ συγκέντρωσε βαθμούς και από τη νίκη της ομάδας του.

Στη 2η θέση βρέθηκε ο Αρολντ Μουκουντί της ΑΕΚ με 38,7 βαθμούς, ενώ στην 3η θέση ήταν ο Φαμπιάνο, του Άρη με 35,5 βαθμούς. Την πρώτη πεντάδα συμπλήρωσαν ο Αμπουμπακαρί Κοϊτά της ΑΕΚ με 35,2 βαθμούς και ο Χόρχε Πόμπο της Κηφισιάς με 30,1 βαθμούς.