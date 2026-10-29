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Super League: O Zότα Σίλβα αναδείχθηκε πολυτιμότερος παίκτης της εβδομάδας

Ο Ζότα Σίλβα πέτυχε χατ τρικ στο εμφατικό 5-0 του Ολυμπιακού απέναντι στην Καλαμάτα 

Super League: O Zότα Σίλβα αναδείχθηκε πολυτιμότερος παίκτης της εβδομάδας
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Ο Ζότα Σίλβα με 68,3 βαθμούς αναδείχθηκε «Stoiximan Slgr Fantasy Player of the Week» για την 8η αγωνιστική στο επίσημο παιχνίδι fantasy του πρωταθλήματος, όπως σχετικά ανακοίνωσε η λίγκα.

O 27χρονος Πορτογάλος ακραίος επιθετικός της Ολυμπιακού πέτυχε χατ τρικ στη μεγάλη νίκη με 5-0 επί της Καλαμάτας, ενώ συγκέντρωσε βαθμούς και από τη νίκη της ομάδας του.

Στη 2η θέση βρέθηκε ο Αρολντ Μουκουντί της ΑΕΚ με 38,7 βαθμούς, ενώ στην 3η θέση ήταν ο Φαμπιάνο, του Άρη με 35,5 βαθμούς. Την πρώτη πεντάδα συμπλήρωσαν ο Αμπουμπακαρί Κοϊτά της ΑΕΚ με 35,2 βαθμούς και ο Χόρχε Πόμπο της Κηφισιάς με 30,1 βαθμούς.

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