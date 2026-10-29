Πέκοβιτς: Η ομάδα του 2009 η καλύτερη όλων των εποχών - Ο Ζοτς καλύτερος προπονητής στην Ευρώπη

Ο Νίκολα Πέκοβιτς επέστρεψε μετά από πολλά χρόνια στην Αθήνα, στο «σπίτι» του που ονομάζεται Telekom Center Athens πλέον και το οποίο χαρακτήρισε γήπεδο προδιαγραφών ΝΒΑ, για να παρακολουθήσει από κοντά την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού απέναντι στην Αρμάνι Μιλάνο για την Euroleague και μίλησε μεταξύ άλλων για την θρυλική ομάδα του Παναθηναϊκού το 2009 που έφτασε στην κορυφή της Ευρώπης, ενώ τόνισε την εκτίμησή του στο πρόσωπο του Ζέλικο Ομπράντοβιτς.

Παράλληλα ο άλλοτε σέντερ των «Πράσινων» αναφέρθηκε σε πολλές αναμνήσεις που του ξυπνά η Αθήνα από το πέρασμά του από τον Παναθηναϊκό και αποκάλυψε όσα συζήτησε με τον Μάικ Μπατίστ.

Αναλυτικά όσα ανέφερε:

Για το πώς νιώθει που επέστρεψε στην Αθήνα: «Γεια σας, είναι υπέροχο. Πραγματικά με κατακλύζουν συναισθήματα, βλέπω ότι το γήπεδο είναι γεμάτο όπως συμβαίνει πάντα στους αγώνες του Παναθηναϊκού».

Για την επιστροφή Ομπράντοβιτς στον Παναθηναϊκό: «Χάρηκα για εκείνον, χάρηκα γιατί το άξιζε. Είναι πιθανότατα ο καλύτερος προπονητής στην Ευρώπη. Το άξιζε και ξέρω ότι αισθάνεται σαν να βρίσκεται στο σπίτι του. Ξέρω πόσο πολύ τον αγαπούν οι Έλληνες, οι φίλαθλοι και όλοι οι υπόλοιποι. Πιστεύω ότι αυτό είναι το καλύτερο που μπορούσε να του συμβεί. Να επιστρέψει εδώ όπως είπες στο σπίτι του στην Αθήνα».

Για το αν έχει κάποια ξεχωριστή εμπειρία με εκείνον: «Ναι υπάρχουν πολλές ιστορίες και πολλές αναμνήσεις, σήμερα έφαγα με τον Μάικ Μπατίστ και θυμηθήκαμε διάφορα. Είναι πολλές ιστορίες και δεν έχω χρόνο να τις διηγηθώ όλες τώρα».

Για το αν η ομάδα του 2009 είναι η καλύτερη όλων των εποχών: «Όταν όλοι το λένε και συζητούν για αυτό, δεν έχω κανένα λόγο να διαφωνήσω. Ξέρω ότι όλοι μιλούν για εκείνη τη γενιά του 2009. Προσωπικά πιστεύω ότι η ομάδα του 2009 είναι μία από τις καλύτερες ομάδες που έχω αγωνιστεί σε όλη μου τη ζωή».

Για το δεσμό που έχει με την ομάδα: «Ακόμα και αν δεν συναντηθήκαμε για πολλά χρόνια, όταν ξαναβρεθούμε μαζί είναι σαν μην έχουμε απομακρυνθεί ποτέ. Υπάρχει πραγματικά μία ξεχωριστή ενέργεια γύρω από εκείνη τη χρονιά».

Για το τι του λείπει περισσότερο από τον Παναθηναϊκό: «Η Αθήνα, η Ελλάδα και οι Έλληνες. Κάθε φορά που έρχομαι εδώ, νιώθω υπέροχα. Είναι η πρώτη φορά μετά που έρχομαι εδώ έπειτα από πολλά χρόνια. Αυτό είναι που μου λείπει περισσότερο. Η φιλοξενία είναι πάντα εξαιρετική και περνάω πάντα υπέροχα εδώ».

Για το ανανεωμένο Telekom Center Athens: «Κοίταξα γύρω μου και είδα πολλά πράγματα που είναι διαφορετικά. Αρχικά παρατήρησα ότι δεν υπάρχουν οι λευκές καρέκλες μπροστά και όλα έχουν αλλάξει. Η αίσθηση όμως παραμένει υπέροχη. Σήμερα μίλησα με τον Μάικ και μου είπε ότι ο πρόεδρος έχει κάνει πραγματικά εξαιρετική δουλειά στο εσωτερικό και το εξωτερικό του γηπέδου».

Για το αν το γήπεδο αγγίζει τα στάνταρ του NBA: «Ναι σίγουρα. Το βλέπω σε όλα και στην οργάνωση. Για να μην επαναλαμβάνω όσα είπα προηγουμένως με τον Μάικ, μου είπε πως όλα δείχνουν πραγματικά εξαιρετικά και ότι το γήπεδο βρίσκεται στο ίδιο επίπεδο με αυτά του NBA».