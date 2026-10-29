Kωστούλας: Ο Χιούρτσελερ αποκάλυψε το λόγο που δεν ήταν στην αποστολή κόντρα στη Μάντσεστερ Σίτι

Η Μπράιτον γνώρισε οδυνηρό αποκλεισμό από τη Μάντσεστερ Σίτι το βράδυ της Τετάρτης 28ης Οκτωβρίου καθώς παρά το αρχικό της προβάδισμα το παιχνίδι έληξε ισόπαλο 2-2, με τους «Γλάρους» να χάνουν τελικά στη διαδικασία των πέναλτι.

Έκπληξη αποτέλεσε το γεγονός πως ο Μπάμπης Κωστούλας, που έχει ξεκινήσει με φοβερό τρόπο τη σεζόν (5 γκολ και 4 ασίστ σε 11 συμμετοχές) έμεινε εκτός αποστολής.

Ο προπονητής των Γλάρων, Φαμπιάν Χιουρτσέλερ ρωτήθηκε στη συνέντευξη Τύπου για τον λόγο που έμεινε εκτός απόστολης ο Έλληνας επιθετικός, με τον 33χρονο τεχνικό να απαντάει πως ο Κωστούλας έμεινε εκτός για λόγους ξεκούρασης.

Παράλληλα ξεκαθάρισε πως ο Έλληνας διεθνής, θα είναι κανονικά διαθέσιμος στην αναμέτρηση απέναντι στη Μάντσεστερ Σίτι, αυτή τη φορά όμως για την Premier League (31/10, 17:00).

Αναλυτικά όσα είπε ο Χιουρτσέλερ:

“Ο Κωστούλας ξεκουράστηκε. Θα επιστρέψει στην αποστολή της ομάδας το Σάββατο, όπως και οι Τσέμα και Καντίογλου”.