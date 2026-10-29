· Μπράιτον Χοβ Άλμπιον

Kωστούλας: Ο Χιούρτσελερ αποκάλυψε το λόγο που δεν ήταν στην αποστολή κόντρα στη Μάντσεστερ Σίτι

Ο Χιούρτσελερ εξήγησε την απόφασή του να αφήσει τον Μπάμπη Κωστούλα εκτός αποστολής 

Kωστούλας: Ο Χιούρτσελερ αποκάλυψε το λόγο που δεν ήταν στην αποστολή κόντρα στη Μάντσεστερ Σίτι
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η Μπράιτον γνώρισε οδυνηρό αποκλεισμό από τη Μάντσεστερ Σίτι το βράδυ της Τετάρτης 28ης Οκτωβρίου καθώς παρά το αρχικό της προβάδισμα το παιχνίδι έληξε ισόπαλο 2-2, με τους «Γλάρους» να χάνουν τελικά στη διαδικασία των πέναλτι.

Έκπληξη αποτέλεσε το γεγονός πως ο Μπάμπης Κωστούλας, που έχει ξεκινήσει με φοβερό τρόπο τη σεζόν (5 γκολ και 4 ασίστ σε 11 συμμετοχές) έμεινε εκτός αποστολής.

Ο προπονητής των Γλάρων, Φαμπιάν Χιουρτσέλερ ρωτήθηκε στη συνέντευξη Τύπου για τον λόγο που έμεινε εκτός απόστολης ο Έλληνας επιθετικός, με τον 33χρονο τεχνικό να απαντάει πως ο Κωστούλας έμεινε εκτός για λόγους ξεκούρασης.

Παράλληλα ξεκαθάρισε πως ο Έλληνας διεθνής, θα είναι κανονικά διαθέσιμος στην αναμέτρηση απέναντι στη Μάντσεστερ Σίτι, αυτή τη φορά όμως για την Premier League (31/10, 17:00).

Αναλυτικά όσα είπε ο Χιουρτσέλερ:

“Ο Κωστούλας ξεκουράστηκε. Θα επιστρέψει στην αποστολή της ομάδας το Σάββατο, όπως και οι Τσέμα και Καντίογλου”.

COMMENTS
LATEST NEWS
16:34 EUROLEAGUE

Μπαρτζώκας: «Πρέπει να είμαστε αποφασιστικοί και να μείνουμε στο πλάνο μας»

16:32 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Οριστικό: Αφαιρούνται οι βαθμοί από Βόλο και Πανσερραϊκό - Απορρίφθηκαν οι εφέσεις

16:27 EUROLEAGUE

Ολυμπιακός: Δύσκολα με Αρμάνι ο Μοντέρο, κανονικά θα αγωνιστεί ο Μιλουτίνοφ

16:24 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ντόρτμουντ: Επιστροφή στις προπονήσεις για τον Καρέτσα - Όσα είπε ο Κόβατς

16:23 SUPER LEAGUE

Παναθηναϊκός: Επιτυχημένη η επέμβαση του Ουναΐ - Το χρονοδιάγραμμα επιστροφής

16:08 ΜΠΑΣΚΕΤ

Πέκοβιτς: Η ομάδα του 2009 η καλύτερη όλων των εποχών - Ο Ζοτς καλύτερος προπονητής στην Ευρώπη

15:58 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ο Χιούρτσελερ αποκάλυψε το λόγο που ο Κωστούλας δεν ήταν στην αποστολή κόντρα στη Μάντσεστερ Σίτι

15:39 SUPER LEAGUE

Super League: O Zότα Σίλβα αναδείχθηκε πολυτιμότερος παίκτης της εβδομάδας

15:31 AUTO MOTO

Πώς περιγράφεται το Allwyn | McLaren Racing LIVE IN ATHENS σε μόλις τρεις λέξεις;

15:17 SUPER LEAGUE

Καλαμάτα: Ξεκίνησε η διάθεση των εισιτηρίων για το ματς με τον Ηρακλή

14:58 EUROLEAGUE

Βαλένθια: Τραυματίστηκε ο Μίροτιτς - Πόσο θα μείνει εκτός δράσης

14:53 ONSPORTS

Ο Joe Bonamassa στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβηττού την Παρασκευή 2 Ιουλίου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας