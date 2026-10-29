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Προκρίθηκε η Λίβερπουλ παρά το χαμένο πέναλτι του Τσιμίκα - Αποκλείστηκε η Μπράιτον χωρίς Κωστούλα

Η Μάντσεστερ Σίτι και η Λίβερπουλ εξασφάλισαν την πρόκρισή τους στα προημιτελικά του League Cup, επικρατώντας στα πέναλτι της Μπράιτον και της Τσέλσι αντίστοιχα.

Προκρίθηκε η Λίβερπουλ παρά το χαμένο πέναλτι του Τσιμίκα - Αποκλείστηκε η Μπράιτον χωρίς Κωστούλα
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Η Μάντσεστερ Σίτι χρειάστηκε τη διαδικασία των πέναλτι για να κάμψει την αντίσταση της Μπράιτον, μετά το 2-2 της κανονικής διάρκειας στο Etihad.

Οι φιλοξενούμενοι προηγήθηκαν με τον Γιαλκούιγ, με τον Κόβατσιτς να ισοφαρίζει στο 40'. Ο Ρίτερ έδωσε ξανά το προβάδισμα στην Μπράιτον στο 47', όμως ο Ρέις διαμόρφωσε το τελικό 2-2 στο 72'. Στη «ρώσικη ρουλέτα», οι «πολίτες» επικράτησαν με 6-5 και πήραν το εισιτήριο για την επόμενη φάση. Ο Μπάμπης Κωστούλας ήταν εκτός αποστολής για τους φιλοξενούμενους.

Στο Άνφιλντ, η Λίβερπουλ και η Τσέλσι έλυσαν επίσης τις διαφορές τους στα πέναλτι, έπειτα από το 1-1 της κανονικής διάρκειας. Η Τσέλσι άνοιξε το σκορ στο 40' με τον Ρότζερς, ενώ ο Χάκπο ισοφάρισε τρία λεπτά αργότερα.

Στη διαδικασία των πέναλτι, ο Κώστας Τσιμίκας αστόχησε, χάνοντας την ευκαιρία να τελειώσει νωρίτερα την υπόθεση πρόκριση. Ωστόσο, η αστοχία του Έλληνα διεθνή δεν κόστισε στους «Reds», οι οποίοι επικράτησαν με 6-5, μετά και το άστοχο τελευταίο πέναλτι του Φοφανά.

Η Μπόρνμουθ επικράτησε με το εμφατικό 3-0 της Άστον Βίλα και εξασφάλισε την πρόκριση στα προημιτελικά. Ο Αντλί άνοιξε το σκορ μόλις στο 7', ο Κουκ διπλασίασε τα τέρματα της ομάδας του στο 51' και ο Ροντρίγκες διαμόρφωσε το τελικό αποτέλεσμα στο 69'.

Mάντσεστερ Σίτι-Μπράιτον 2-2 (4-3 πεν)

(40' Κόβασιτς, 72' Βίτορ Ρέις - 30' Γιαλκούιγ, 47' Ρίτερ)

Μπόρνμουθ-Άστον Βίλα 3-0

(7' Αντλί, 51' Κουκ, 69' Ροντρίγκες)

Σάντερλαντ-Μπρέντφορντ 3-2

(26' Ταϊμπί, 29' Τουτέροφ, 39' Φοφανά - 42' Γουίλσον, 90'+4' Τιάγο)

Φούλαμ-Κρίσταλ Πάλας 0-1

(37' Eνκέτια)

Λίβερπουλ-Τσέλσι 1-1 (6-5 πεν)

(43' Χάκπο-40' Ρότζερς)

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