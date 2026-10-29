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Serie A: «Τεσσάρα» η Νάπολι, οδυνηρή ήττα για τη Γιουβέντους

Η Νάπολι επέστρεψε στις νίκες με εμφατικό τρόπο, την ώρα που η Γιουβέντους γνώρισε ήττα στη Γένοβα - Στην κορυφή της Serie A συγκατοικούν Ίντερ και Λάτσιο.

Serie A: «Τεσσάρα» η Νάπολι, οδυνηρή ήττα για τη Γιουβέντους
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Η Νάπολι πέρασε με εντυπωσιακό τρόπο από την έδρα της Μόντσα, επικρατώντας με 4-1, ενώ η Τζένοα πανηγύρισε σπουδαία νίκη με 2-0 κόντρα στη Γιουβέντους, στο πλαίσιο της 9ης αγωνιστικής της Serie A.

Στο «Λουίτζι Φεράρις», η ομάδα της Γένοβας εκμεταλλεύτηκε τις αδυναμίες της «Γηραιάς Κυρίας» και πήρε ένα σημαντικό «τρίποντο», προκαλώντας νέο προβληματισμό στις τάξεις της ομάδας του Τορίνο. Η Γιουβέντους δεν κατάφερε να δώσει συνέχεια στη νίκη της προηγούμενης αγωνιστικής απέναντι στη Λέτσε και γνώρισε δεύτερη διαδοχική ήττα μακριά από την έδρα της.

Την ίδια στιγμή, η Νάπολι έβγαλε αντίδραση μετά τα τελευταία αποτελέσματά της και επέστρεψε στις επιτυχίες με «τεσσάρα». Η ομάδα του Μαξ Αλέγκρι επικράτησε 4-1 της Μόντσα στο «Μπριαντέο», έχοντας προηγουμένως μείνει στην ισοπαλία 3-3 με τη Ρόμα. Νωρίτερα, η Ίντερ πέρασε από την έδρα της Βενέτσια με 2-0, χάρη σε δύο αυτογκόλ και συγκατοικεί με τη Λάτσιο στην κορυφή της βαθμολογίας.

Τα αποτελέσματα της 9ης αγωνιστικής στη Serie A

  • Σασουόλο - Λάτσιο 2-6 (7' Τόρστβεντ, 43' Εσπόζιτο - 2' Τέιλορ, 13' Ίσακσεν, 16' Φλοριάνι, 45'+1' Τζακάνι, 55', 65' Νοσλίν)
  • Ρόμα - Κάλιαρι 4-2 (15' Λούλι, 21' Πιζίλι, 85' Μόρα, 87' Μάλεν - 10' πέν. Ενζολά, 81' Ντ. Μαλντίνι)
  • Τορίνο - Κόμο 1-3 (24' Άνταμς - 82' Ραμόν, 87' Παζ, 90'+2' Μπατούρινα)
  • Μίλαν - Μπολόνια 2-4 (14',27' Σισέ - 8',62',86' Μπανγκουλά, 60'αυτ. Μπαρτσεσάγκι)
  • Πάρμα - Ουντινέζε 0-0
  • Βενέτσια - Ιντερ 0-2 (79'αυτ. Μορένο, 82'αυτ. Άνταμς)
  • Τζένοα - Γιουβέντους 2-0 (12' Εχιζίμπουε, 28' Μπαλντάνζι)
  • Μόντσα - Νάπολι 1-4 (43' Βαρέλα - 10' Χόιλουντ, 48' Πολιτάνο, 62' Μαρίν, 67' Ντε Μπρόινε)
  • Φροζινόνε - Λέτσε (29/10)
  • Φιορεντίνα - Αταλάντα (29/10)

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 9 αγώνες)

  1. Λάτσιο 25
  2. Ιντερ 25
  3. Ρόμα 21
  4. Κόμο 20
  5. Μίλαν 18
  6. Φροζινόνε 14 -8αγ.
  7. Νάπολι 14
  8. Γιουβέντους 14
  9. Τορίνο 13
  10. Κάλιαρι 13
  11. Μπολόνια 11
  12. Αταλάντα 10 -8αγ.
  13. Τζένοα 10
  14. Λέτσε 9 -8αγ.
  15. Σασουόλο 8
  16. Μόντσα 7
  17. Ουντινέζε 5
  18. Πάρμα 5
  19. Φιορεντίνα 4 -8αγ.
  20. Βενέτσια 3
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