Serie A: «Τεσσάρα» η Νάπολι, οδυνηρή ήττα για τη Γιουβέντους
Η Νάπολι επέστρεψε στις νίκες με εμφατικό τρόπο, την ώρα που η Γιουβέντους γνώρισε ήττα στη Γένοβα - Στην κορυφή της Serie A συγκατοικούν Ίντερ και Λάτσιο.
Η Νάπολι πέρασε με εντυπωσιακό τρόπο από την έδρα της Μόντσα, επικρατώντας με 4-1, ενώ η Τζένοα πανηγύρισε σπουδαία νίκη με 2-0 κόντρα στη Γιουβέντους, στο πλαίσιο της 9ης αγωνιστικής της Serie A.
Στο «Λουίτζι Φεράρις», η ομάδα της Γένοβας εκμεταλλεύτηκε τις αδυναμίες της «Γηραιάς Κυρίας» και πήρε ένα σημαντικό «τρίποντο», προκαλώντας νέο προβληματισμό στις τάξεις της ομάδας του Τορίνο. Η Γιουβέντους δεν κατάφερε να δώσει συνέχεια στη νίκη της προηγούμενης αγωνιστικής απέναντι στη Λέτσε και γνώρισε δεύτερη διαδοχική ήττα μακριά από την έδρα της.
Την ίδια στιγμή, η Νάπολι έβγαλε αντίδραση μετά τα τελευταία αποτελέσματά της και επέστρεψε στις επιτυχίες με «τεσσάρα». Η ομάδα του Μαξ Αλέγκρι επικράτησε 4-1 της Μόντσα στο «Μπριαντέο», έχοντας προηγουμένως μείνει στην ισοπαλία 3-3 με τη Ρόμα. Νωρίτερα, η Ίντερ πέρασε από την έδρα της Βενέτσια με 2-0, χάρη σε δύο αυτογκόλ και συγκατοικεί με τη Λάτσιο στην κορυφή της βαθμολογίας.
Τα αποτελέσματα της 9ης αγωνιστικής στη Serie A
- Σασουόλο - Λάτσιο 2-6 (7' Τόρστβεντ, 43' Εσπόζιτο - 2' Τέιλορ, 13' Ίσακσεν, 16' Φλοριάνι, 45'+1' Τζακάνι, 55', 65' Νοσλίν)
- Ρόμα - Κάλιαρι 4-2 (15' Λούλι, 21' Πιζίλι, 85' Μόρα, 87' Μάλεν - 10' πέν. Ενζολά, 81' Ντ. Μαλντίνι)
- Τορίνο - Κόμο 1-3 (24' Άνταμς - 82' Ραμόν, 87' Παζ, 90'+2' Μπατούρινα)
- Μίλαν - Μπολόνια 2-4 (14',27' Σισέ - 8',62',86' Μπανγκουλά, 60'αυτ. Μπαρτσεσάγκι)
- Πάρμα - Ουντινέζε 0-0
- Βενέτσια - Ιντερ 0-2 (79'αυτ. Μορένο, 82'αυτ. Άνταμς)
- Τζένοα - Γιουβέντους 2-0 (12' Εχιζίμπουε, 28' Μπαλντάνζι)
- Μόντσα - Νάπολι 1-4 (43' Βαρέλα - 10' Χόιλουντ, 48' Πολιτάνο, 62' Μαρίν, 67' Ντε Μπρόινε)
- Φροζινόνε - Λέτσε (29/10)
- Φιορεντίνα - Αταλάντα (29/10)
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 9 αγώνες)
- Λάτσιο 25
- Ιντερ 25
- Ρόμα 21
- Κόμο 20
- Μίλαν 18
- Φροζινόνε 14 -8αγ.
- Νάπολι 14
- Γιουβέντους 14
- Τορίνο 13
- Κάλιαρι 13
- Μπολόνια 11
- Αταλάντα 10 -8αγ.
- Τζένοα 10
- Λέτσε 9 -8αγ.
- Σασουόλο 8
- Μόντσα 7
- Ουντινέζε 5
- Πάρμα 5
- Φιορεντίνα 4 -8αγ.
- Βενέτσια 3