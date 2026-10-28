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Βιλερμπάν - Παρτιζάν 82-75: Το γύρισε στην τέταρτη περίοδο και έβαλε τέλος στο αρνητικό σερί

Με αντεπίθεση διαρκείας στο τέταρτο δεκάλεπτο, η Βιλερμπάν επικράτησε με 82-75 της Παρτιζάν εντός έδρας για την 8η αγωνιστική της ΕuroLeague και επέστρεψε στα θετικά αποτελέσματα μετά από τρεις συνεχόμενες ήττες.

Βιλερμπάν - Παρτιζάν 82-75: Το γύρισε στην τέταρτη περίοδο και έβαλε τέλος στο αρνητικό σερί
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Τέλος στο αρνητικό της σερί στην EuroLeague έβαλε η Βιλερμπάν, επικρατώντας με 82-75 της Παρτιζάν στο φινάλε για την 8η αγωνιστική της EuroLeague.

Με μπροστάρηδες τους Ουότερς και Κράουντερ, η γαλλική ομάδα εκμεταλλεύτηκε στο έπακρο τα λάθη των αντιπάλων τους και με καταπληκτική εμφάνιση στην τέταρτη περίοδο, κάνοντας την ανατροπή.

Από τη μία, ο Ουότερς ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 14 πόντους και 7 ασίστ, ενώ από την πλευρά της Παρτίζαν πάλεψε ο Κεβάριους Χέιζ με 15 πόντους και 8 ριμπάουντ.

Την επόμενη αγωνιστική, η Βιλερμπάν θα φιλοξενήσει τη Μπασκόνια (30/10, 21:00), ενώ η Παρτίζαν δοκιμάζεται στο Κάουνας κόντρα στη Ζαλγκίρις (30/10, 20:00).

Διαιτητές: Γκαρθία, Κοβάλσκι, Πιράντι.

Τα δεκάλεπτα: 22-19, 36-32, 56-59, 82-75

Δείτε αναλυτικά τα στατιστικά της αναμέτρησης ΕΔΩ

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