Βαθμολογία EuroLeague: Μόνος πρώτος ο Παναθηναϊκός, ανέβηκε στις έξι νίκες ο Ολυμπιακός

Ο Παναθηναϊκός πήρε σπουδαία νίκη απέναντι στην Αρμάνι Μιλάνο, ανέβηκε στο 7-1 και είναι μόνος πρώτος στη βαθμολογία. Για τους «πράσινους» ξεχώρισαν οι Κέντρικ Ναν και Ματίας Λεσόρ. Ο Αμερικανός ολοκλήρωσε το ματς με 20 πόντους και 6 ασίστ, ενώ ο Γάλλος σέντερ σημείωσε double-double με 11 πόντους και 10 ριμπάουντ.

Ο Ολυμπιακός πήρε τη νίκη στην Κωνσταντινούπολη, επικρατώντας της Μπεσίκτας με 81-73, παρά τις σημαντικές απουσίες των Μιλουτίνοφ, Μοντέρο, Φουρνιέ και Ντόρσεϊ. Πρωταγωνιστής για τους «ερυθρόλευκους» ήταν ο Σάσα Βεζένκοφ με 16 πόντους και 5 ριμπάουντ, ενώ ακολούθησαν ο Ταϊρίκ Τζόουνς με 15 και ο Ντόντα Χολ με 14 πόντους.

Η Χάποελ Τελ Αβίβ πραγματοποίησε εντυπωσιακή εμφάνιση και διέλυσε την Αναντολού Εφές με 118-88, ανεβαίνοντας στο 6-2 στη EuroLeague, ενώ οι Τούρκοι υποχώρησαν στο 3-5. Μεγάλος πρωταγωνιστής ήταν ο Μπλέικνι, ο οποίος σημείωσε 35 πόντους με 8/9 τρίποντα, ενώ ο Οτούρου πρόσθεσε 20 και ο Μπράιαντ 15.

Τα αποτελέσματα της 8ης αγωνιστικής:

Ντουμπάι BC - Παρί 93-99

Μπάγερν - Μπαρτσελόνα 84-88

Ερυθρός Αστέρας - Μακάμπι Τελ Αβίβ 100-78

Παναθηναϊκός - Αρμάνι Μιλάνο 80-75

Βαλένθια - Φενέρμπαχτσε 86-78

Μπασκόνια - Ρεάλ Μαδρίτης 86-104

Μπεσίκτας - Ολυμπιακός 73-81

Χάποελ Τελ Αβίβ - Αναντολού Εφές 118-88

Βιλερμπάν - Παρτίζαν 82-75

Βίρτους Μπολόνια- Ζαλγκίρις 74-91

Η βαθμολογία: