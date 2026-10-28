Χάποελ Τελ Αβίβ – Αναντόλου Έφες 118-88: Μπασκετάρα οι Ισραηλινοί
Με… μυθικό Μπλέικνι και επίθεση για σεμινάριο, η Χάποελ έκανε «σμπαράλια» την Έφες και τη γέμισε «πληγές» λίγες μέρες πριν φιλοξενήσει τον Παναθηναϊκό AKTOR – Αγωνίστηκε ο Παπαγιάννης.
Μπασκετικό… σοκ και δέος στο Μπόντεβγκραντ. Η Χάποελ Τελ Αβίβ με επιθετικό ρεσιτάλ, συνέτριψε την Αναντόλου Έφες με 118-88. Μην αφήνοντας περιθώρια αμφισβήτησης στην αναμέτρηση και ανεβαίνοντας στο 6-2 στην EuroLeague. Με τους Τούρκους να υποχωρούν στο 3-5.
Ο Μπλέικνι ήταν εκπληκτικός ολοκληρώνοντας το ματς με 35 πόντους και 8/9 τρίποντα. Ο Οτούρου πέτυχε 20, ενώ με 15 ακολούθησε ο Μπράιαντ για τους Ισραηλινούς.
Από τους ηττημένους, ο Παπαγιάννης επέστρεψε και αγωνίστηκε για 6 λεπτά, πετυχαίνοντας 2 πόντους. 19 είχε ο Λόιντ και 15 ο Γιούστα.
Το παιχνίδι ήταν απ’ την αρχή μια… παράσταση της ομάδας του Ιτούδη. Κρίθηκε στη δεύτερη περίοδο ουσιαστικά, η οποία ολοκληρώθηκε με το εκπληκτικό 36-20. Χωρίς οι γηπεδούχοι να πέσουν κάτω από τους 27 πόντους σε κανένα δεκάλεπτο.