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EuroCup Γυναικών: Ισοπεδωτικός Παναθηναϊκός στο Βέλγιο

Οι «πράσινες» επικράτησαν στην έδρα της Κάστορς Μπρέιν με 84-66 και έκαναν το 3Χ3 στη διοργάνωση. 

EuroCup Γυναικών: Ισοπεδωτικός Παναθηναϊκός στο Βέλγιο
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Με εμφάνιση που δεν άφηνε περιθώρια αμφισβήτησης, η ομάδα μπάσκετ γυναικών του Παναθηναϊκού στην 3 αγωνιστική του Eurocup, πέρασε θριαμβευτικά από το Βέλγιο. Επικράτησε 84-66 την Κάστορς Μπρέιν.

Η Καντίτζια Κέιβ ήταν ασυναγώνιστη κάτω από τα καλάθια και τελείωσε το ματς με 16 πόντους και 13 ριμπάουντ, ενώ η Ιωάννα Κριμίλη «βομβάρδισε» τις γηπεδούχους με 5/7 τρίποντα. Η ελληνική ομάδα πήρε «κεφάλι» στο σκορ από το δεύτερο δεκάλεπτο και έφτασε να προηγείται μέχρι και με +16 (46-62 στο 28΄). Έτσι, έφτασε στην 3η νίκη της σε ισάριθμους αγώνες στον 3ο όμιλο της διοργάνωσης, ενώ η βελγική ομάδα έχει πλέον ρεκόρ 1-2.

Τα δεκάλεπτα: 19-17, 33-44, 52-66, 66-84

ΚΑΣΤΟΡΣ ΜΠΡΕΪΝ (Σβεν Βαν Καμπ): Κέλι 13, Άσι 12 (1), Ντένις 2, Χάρις 11, Καπένγκ, Βερβά 2, Μπρτσανίνοβιτς 9 (1), Φρανκέν 3, Φόρα 3 (1), Ντιπόν 6, Γιόρις 5 (1)

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Σελέν Ερντέμ): Δαμουλάκη, Σταμολάμπρου 13 (3), Μπετζέντι 14 (1), Κέιβ 16, Πρινς 15, Κριμίλη 19 (5), Χατζηγεωργίου 3 (1), Κάρτερ 4

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