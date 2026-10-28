Βίρτους Μπολόνια - Ζαλγκίρις 74-91: Άνετη νίκη για τους Λιθουανούς

Η Ζαλγκίρις έφυγε με το διπλό από την Μπολόνια, επικρατώντας της Βίρτους με 91-74, σε ένα παιχνίδι όπου ανέβασε κατακόρυφα την απόδοσή της μετά το αρχικό μειονέκτημα.

Η ιταλική ομάδα είχε τον έλεγχο στο ξεκίνημα και έκλεισε την πρώτη περίοδο μπροστά με 22-14. Ωστόσο, οι φιλοξενούμενοι αντέδρασαν άμεσα, βελτίωσαν την εικόνα τους και με επιμέρους σκορ 23-13 στο δεύτερο δεκάλεπτο ανέτρεψαν τα δεδομένα, πηγαίνοντας στα αποδυτήρια με προβάδισμα 37-35.

Στο δεύτερο ημίχρονο, η ομάδα της Λιθουανίας συνέχισε στον ίδιο ρυθμό, διατηρώντας την πρωτοβουλία των κινήσεων και διευρύνοντας τη διαφορά. Η Βίρτους δεν μπόρεσε να ακολουθήσει τον ρυθμό της Ζαλγκίρις, η οποία έφτασε χωρίς ιδιαίτερη δυσκολία στο τελικό 91-74.

Ο Γιόνας Βαλαντσιούνας ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής για τους νικητές, μετρώντας 17 πόντους και 11 ριμπάουντ. Για τη Βίρτους Μπολόνια, ο Ντέρικ Άλστον σημείωσε 18 πόντους και ήταν ο κορυφαίος σκόρερ της ομάδας του.

Τα δεκάλεπτα: 22-14, 35-37, 53-65, 74-91.