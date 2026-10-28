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Παναθηναϊκός - Φερεντσβάρος 14-19: «Λύγισε» από τους Ούγγρους το «τριφύλλι»

Ο Παναθηναϊκός πάλεψε απέναντι στη Φερεντσβάρος, όμως γνώρισε την ήττα με 19-14 στην 2η αγωνιστική του LEN Champions League..

Παναθηναϊκός - Φερεντσβάρος 14-19: «Λύγισε» από τους Ούγγρους το «τριφύλλι»
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Ο Παναθηναϊκός έδωσε τη μάχη του απέναντι στη Φερεντσβάρος, όμως δεν κατάφερε να αποφύγει την ήττα με 14-19 στο κλειστό κολυμβητήριο του ΟΑΚΑ, παρουσία περισσότερων από 1.000 φιλάθλων.

Το «τριφύλλι» μπήκε δυνατά στην αναμέτρηση και προηγήθηκε με 5-3, αλλά οι Ούγγροι αντέδρασαν άμεσα, ισοφάρισαν σε 5-5 και στη συνέχεια ανέβασαν την απόδοσή τους. Με ένα σερί 4-0 στη δεύτερη περίοδο, η Φερεντσβάρος πήρε σημαντικό προβάδισμα, πηγαίνοντας στα αποδυτήρια με το σκορ στο 6-10.

Οι γηπεδούχοι δεν εγκατέλειψαν την προσπάθεια και κατάφεραν να μειώσουν τη διαφορά στην τρίτη περίοδο, φτάνοντας στο 12-14. Μάλιστα, στις αρχές του τελευταίου οκταλέπτου πλησίασαν ακόμη περισσότερο, μειώνοντας σε 13-14 και βάζοντας πίεση στους φιλοξενούμενους.

Ωστόσο, η Φερεντσβάρος διατήρησε την ψυχραιμία της στα κρίσιμα σημεία, ανέκτησε τον έλεγχο και έφτασε τελικά στη νίκη με 14-19, παρά την αξιόλογη προσπάθεια του Παναθηναϊκού.

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